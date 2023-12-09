民眾黨內參民調侯康配墊底　柯盈配只落後賴蕭配2.3％

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不同年齡層民眾對於三組候選人的支持度，在20至29歲族群中，柯盈配獲得過半數55.7%的支持度，賴蕭配15.0%、侯康配7.9%；在30至39歲族群中，柯盈配為48.7%勝過賴蕭配的26.3%與侯康配的14.4%；在40至49歲族群中，柯盈配為34.6%領先賴蕭配的26.1%與侯康配23.4%。另外，不同教育程度民眾對於三組候選人的支持度，在大學以上學歷族群中，柯盈配獲得48.0%、賴蕭配為20.8%、侯康配為19.8%。
關於不分區立委政黨票支持度，民進黨為23.5%、國民黨為26.0%、民眾黨為25.7%，三黨之間的支持度差距皆落在抽樣誤差之內。不同年齡層民眾對於三黨的支持度，20至39歲的族群有47.9%表態支持民眾黨，民進黨為13.6%、國民黨為15.2%；40歲以上的族群中，民進黨有27.9%、國民黨有30.8%、民眾黨為15.9%。不同教育程度民眾對於三黨的支持度，大學以上的族群有48.6%支持柯盈配，勝過民進黨的14.0%、國民黨的20.1%。
在民眾的電話使用行為上，根據本次調查結果，只使用市內電話的民眾為9.4%，只使用手機電話的民眾為45.0%，兩者皆有使用的民眾為45.7%。在只使用手機電話的民眾之中，支持柯盈配者占36.9%、賴蕭配占25.1%、侯康配占21.7%；支持民眾黨者有35.1%、民進黨為18.1%、國民黨為21.8%。
本次民調訪問期間是2023年12月7至8日兩天；訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（Dual-frame random sampling），市話占70%，以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機占30%，以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼；有效樣本1,216份，市話841份，手機375份；抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.75個百分點之內；並依內政部最新人口統計資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權（Raking）以符合母體結構。
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