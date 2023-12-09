OPEC阻COP28逐步淘汰化石燃料　遭環團國際聯盟抨擊

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非政府組織350.org的全球活動部副主任萊利姆（Cansin Leylim）說：「OPEC對逐步淘汰化石燃料的拚命抵抗，暴露他們對潮流變化的恐懼，這在COP28的討論中顯而易見。」
由加勒比海島國巴貝多（Barbados）、法國、肯亞、幾個太平洋島國等一群廣泛國家組成的「雄心聯盟」（High Ambition Coalition），也批評OPEC的做法。
雄心聯盟主席、馬紹爾群島（Marshall Islands）氣候特使史提格（Tina Stege）說：「沒有什麼比化石燃料更可能危及地球上所有人的繁榮和未來，其中包括OPEC國家的所有公民。」
西班牙生態轉型部長黎貝拉（Teresa Ribera）今天也批評OPEC試圖阻止COP28同意任何逐步淘汰化石燃料的行動，稱此舉「令人作嘔」。
西班牙是歐洲聯盟（EU）輪值主席國，而黎貝拉是歐盟在COP28的談判代表。歐盟正在會議上敦促淘汰石油、天然氣和煤炭等燃料。
黎貝拉表示：「我們有必要相當清楚、大膽和明確表示，歐盟將與...本次會議絕大多數締約方立場一致，確保在逐步淘汰化石燃料上，我們能得到有意義和富有成效的結果。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1121209