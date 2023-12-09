高雄輕軌成圓最後一哩路完成　初勘委員總召：幾乎零缺點

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輕軌初勘演練地點是在C25至C26站間 (龍德新路與大順路口)，狀況為列車遭鄰近建物掉落物砸擊導致列車無法移動且起火造成乘客受傷。高捷公司等相關單位聯繫通報迅速確實，立即排除事故，展現高度機動性，許添本表示，今天順利完成初勘，幾乎零缺點，非常圓滿，若要說缺失就只是簡單的收尾工作，如施工的交通錐移除工作而已。
初勘委員共開出「履勘前須改善事項」0項，「一般注意改善事項」9項，「後續建議改善事項」13項，主要包含驗票機移設及刷卡指引與標示請於通車前完成、地面警示標線長度應畫滿行道磚及月台方向指引請增設著名景點等，這些項目市府捷運局與高捷公司應能於營運前改善完成。
王啓川指出，輕軌路網成圓後，營運路線從17.1公里增至22.1公里，服務範圍從31站增至38站，預計明(113)年元旦後試營運通車典禮至明(113)年2月25日免費搭乘輕軌，之後採里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，超過9公里以最高運價35元收費，未來輕軌成圓後僅有20元、25元、30元及35元四種票價。
輕軌成圓最後一段由博愛路以東進入大順路，沿線自C25新上國小站(自由路口以東)至C30科工館站(九如路口以北)間路段保留雨豆樹隧道，輕軌路廊配合種植綠草與樹籬，增添上下輝映景緻。