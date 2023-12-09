棒球亞錦賽／中華隊擊敗菲律賓就可以打冠軍賽！一文看懂晉級之路

亞錦賽／伍祐城7.1局好投、打擊卻降溫　中華隊2:1菲律賓晉冠軍戰

▲亞錦賽中華隊先發伍祐城主投7.1局失1分。（圖／記者陳明中攝）
▲亞錦賽中華隊先發伍祐城主投7.1局失1分。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/台北報導

亞錦賽中華隊今（9）日在超級循環賽遇上菲律賓，中華隊打線意外遭到壓制，直到6局才突破攻下2分，先發伍祐城主投7.1局失1分（非責失），終場中華隊2：1險勝菲律賓，順利晉級冠軍戰。中華隊將於明（10日）晚上6點30分再戰日本隊。

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1局上，伍祐城先是三振Kyle Rodrigo Jr.，接著林靖凱上演精彩的背後接球，沒收Erwin Bosito安打，形成兩出局，被Jon-Jon Robles敲出安打後，讓Clarence Lyle Caasalan揮棒落空拿下三振。

1局下，在兩出局後，林承飛靠腳程跑出二壘安打，廖健富右外野飛球被接殺，留下二壘殘壘。2局下，拿莫伊漾挑戰中外野大牆，結果在警戒區遭Erwin Bosito接殺。3局下，中華隊又是一次得點圈機會沒得分。

伍祐城在4局上面臨得點圈危機，被Clarence Lyle Caasalan掃出二壘安打，但成功化解危機。只不過中華隊豪華打線卻是靜悄悄，只有林承飛、陳孝允、拿莫伊漾敲出安打，都沒能有適時一擊，戰況陷入僵局。

6局下，林靖凱保送上壘後，林承飛擊出中外野飛球，Erwin Bosito沒能確實接進手套，中華隊攻佔二、三壘，廖健富遭到觸身球形成滿壘，劉基鴻四壞保送擠回1分，拿莫伊漾高飛犧牲打再下一城，代打高育瑋保送，再度攻佔滿壘，中華隊換上代打李亦崴，擊出游擊滾地球，留下滿壘殘壘。

伍祐城8局上抓下一出局後，對Ferdinand Jr投出保送後退場，改由張景淯接替投球，他先是投出暴投，讓跑者上二壘，接著Erwin Bosito擊出安打，Ferdinand Jr衝回本壘得分，主審的判決疑似誤判，但因決賽才有重播輔助判決，因此也幫助菲律賓破蛋。

中華隊先發伍祐城主投7.1局丟了76球，其中52顆好球，被擊出4支安打失1分（非責失），投出4次三振和1次保送，張景淯後援0.2局被敲1支安打，丟出2次三振，最後李子強投出再見三振順利關門，替中華隊守住1分差的領先，拿下冠軍戰門票。

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