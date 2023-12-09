亞錦賽／伍祐城7.1局好投、打擊卻降溫　中華隊2:1菲律賓晉冠軍戰

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1局下，在兩出局後，林承飛靠腳程跑出二壘安打，廖健富右外野飛球被接殺，留下二壘殘壘。2局下，拿莫伊漾挑戰中外野大牆，結果在警戒區遭Erwin Bosito接殺。3局下，中華隊又是一次得點圈機會沒得分。
伍祐城在4局上面臨得點圈危機，被Clarence Lyle Caasalan掃出二壘安打，但成功化解危機。只不過中華隊豪華打線卻是靜悄悄，只有林承飛、陳孝允、拿莫伊漾敲出安打，都沒能有適時一擊，戰況陷入僵局。
6局下，林靖凱保送上壘後，林承飛擊出中外野飛球，Erwin Bosito沒能確實接進手套，中華隊攻佔二、三壘，廖健富遭到觸身球形成滿壘，劉基鴻四壞保送擠回1分，拿莫伊漾高飛犧牲打再下一城，代打高育瑋保送，再度攻佔滿壘，中華隊換上代打李亦崴，擊出游擊滾地球，留下滿壘殘壘。
伍祐城8局上抓下一出局後，對Ferdinand Jr投出保送後退場，改由張景淯接替投球，他先是投出暴投，讓跑者上二壘，接著Erwin Bosito擊出安打，Ferdinand Jr衝回本壘得分，主審的判決疑似誤判，但因決賽才有重播輔助判決，因此也幫助菲律賓破蛋。
中華隊先發伍祐城主投7.1局丟了76球，其中52顆好球，被擊出4支安打失1分（非責失），投出4次三振和1次保送，張景淯後援0.2局被敲1支安打，丟出2次三振，最後李子強投出再見三振順利關門，替中華隊守住1分差的領先，拿下冠軍戰門票。
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