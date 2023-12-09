台中鐵道市集今登場 台中購物節再添2名10萬現金獎
重振臺中市舊城區風華，臺中市經發局結合中區三大商圈，今日在臺中火車站站前廣場舉辦「臺中火車站鐵道市集」活動，邀請商圈特色商家擺攤參與，並贈送優惠折扣。活動搭配台中購物節週週抽獎，抽出2名市民專屬的10萬元現金得主，當場CALL OUT，家住大雅的幸運兒張小姐不敢置信，直問「這是真的嗎？」經發局長張峯源再三保證「我們不是詐騙集團」。
記者金武鳯/台中報導
今天登場的「臺中火車站鐵道市集」活動，邀集中區在地店家與多元特色攤商熱情參與，如繼光商圈知名職人手作坊-成功90幸福手作坊、自由路商圈百年糕餅店-太陽堂老店、電子街商圈伴手禮首選-草屯久味大姐手工麻糬等，並響應本年度臺中購物節，擴大經濟效益，特別提供優惠折扣，民眾只要消費滿200元，憑消費收據，即可至服務台兌換「鐵道市集」消費折價卷50元！
配合臺中購物節，今天在「臺中火車站鐵道市集」現場，抽出2名週週抽10萬元市民專屬現金獎，分別由在三井outlet消費590元的王小姐，及在龍井購買家具的張小姐幸運獲得。其中張小姐在接獲報喜電話時，驚喜的直問「這是真的嗎？」經發局長張峯源再三保證「我們不是詐騙集團」，張小姐才再三致謝。
張局長表示，即將在26日落幕的台中購物節，截至8日止，累計消費登錄金額逾新台幣203億元，購物節APP下載次數也突破230萬次，成績都超過去年同期。為歡慶破百億佳績，將於12月12日前進屯區，在霧峰南天宮舉辦「突破200億加碼抽百萬」活動，屆實將再抽一名百萬幸運得主，他呼籲尚未下載APP參加購物節活動者，千萬不要錯失拿大獎機會。