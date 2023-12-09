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AKIRA帶放浪兄弟衝下台找林志玲！一眼就找到　夫妻馬上愛的拍拍

▲「放浪兄弟」的演唱會上，林志玲（左）跟老公AKIRA開心擊掌。（圖／記者林調遜攝）
▲「放浪兄弟」的演唱會上，林志玲（左）跟老公AKIRA開心擊掌。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭／台北報導

「放浪兄弟」出道20多年，今（9）日首度在台北舉辦演唱會，AKIRA、TAKAHIRO、NESMITH、TETSUYA、SHOKICHI、橘KENCHI唱到第19首《LAST CHRISTMAS》時，一起衝下台與歌迷互動，AKIRA還特別走到VIP席找老婆，林志玲比誰都激動，開心跟老公擊掌，還熱情跟其他成員揮手，化身小小迷妹的模樣相當可愛。

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▲林志玲化身迷妹支持老公AKIRA與「放浪兄弟」的演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲林志玲化身迷妹支持老公AKIRA與「放浪兄弟」的演唱會。（圖／記者陳雅蘭攝）
今晚除了有林志玲、張小燕、蔡康永、郭台銘老婆曾馨瑩等重要的觀影嘉賓，「放浪兄弟」也請到艾怡良擔任表演嘉賓，艾怡良現身就問大家：「你們有驚訝嗎？」她也表示今晚會穿得如此美麗，是為了要搭配SHOKICHI，「謝謝你們邀請我，希望未來能夠合作！」SHOKICHI則回應謝謝，2人隨後一起表演《6.5 Days》。

場上，AKIRA賣力熱舞展現最佳實力給觀眾，他問大家：「開心嗎？嗨不嗨？謝謝，一點點中文，期待很久的台灣演唱會，終於在台灣和大家見面，真的很開心，我們一起嗨起來。」TETSUYA表示：「大家好我是TETSUYA，大家開心嗎？謝謝，讓你們久等了，再一個，我想你們，你們想我嗎？今天請饒了我們，真的是最棒的時間，真的很幸福。」

橘KENCHI表示：「大家好，我今天想看看你們的笑容，可以嗎？笑容，我想聽聽你們的聲音，今天超棒。」NESMITH也說：「大家好，我是NESMITH，大家好嗎？真的非常感謝，演唱會有各種狀況，今天讓我們一起HIGH爆吧！」

▲艾怡良（中）擔任表演嘉賓。（圖／寬魚國際、LDH提供）
▲艾怡良（中）擔任表演嘉賓。（圖／寬魚國際、LDH提供）
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