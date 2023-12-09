賀瓏夜夜秀叩應中一中座談會 趙少康問學生：這節目很可怕嗎？
國民黨副總統候選人趙少康今到台中，與母校台中一中等年輕學生展開長達2.5小時對話，座談到一半時，國民黨台北市議員徐巧芯突然打電話要趙少康回答一個問題，接著告知正在上《賀瓏夜夜秀》節目，主持人賀瓏隨即邀他上節目。趙少康答應以後，問在場學生「這節目怎樣？很可怕嗎？若是要付錢我就不上」。
記者顏幸如／台中報導
趙少康今（9）晚6時接受台中一中學生自製串連黨邀請，與中部學子座談，當活動進行到將近8點，突然接到徐巧芯電話，表示自己正在上《賀瓏夜夜秀》節目，要問趙少康一個問題。
由於現場很吵，趙少康聽不清楚問了兩次，徐巧芯覆述「侯友宜、趙少康、柯文哲、賴清德這4人，誰是『比較不好笑的韓國瑜』？」趙少康還是聽不清楚，著急問「侯友宜怎樣」？一旁有學生答「以上皆是」！全場先是鼓掌爆笑，接著各自大聲講出答案，「侯友宜」獲得壓倒性勝利。
接著賀瓏聲音出現在電話裡，邀請趙少康上夜夜秀節目，學生們高喊「去！去！去！」賀瓏再問「你說要嗎？」趙少康秒回答「好啊」！此時全場再度歡呼。趙少康掛上電話，回過神問「這節目怎樣，很可怕嗎？」有學生問要不要付錢，趙少康回「付錢我就不上，我從來不付錢上節目」。