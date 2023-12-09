2024迎青龍年！命理師點4生肖犯太歲　「這類人」爽開啟20年好運

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【龍年犯太歲4生肖】
1.生肖龍自刑：生肖龍在本命年（太歲年）較容易為長輩、主管的事情產生煩惱。在農曆二月或九月出生的生肖龍則要注意自己的身體狀況，有可能因爲健康問題而破財。
2.生肖狗和龍對沖：生肖狗被太歲正沖需要安太歲，在龍年要特別注意長輩父母的健康狀況，做生意的要注意上游供應商的穩定性，容易發生交貨延遲或違約的狀況。
3.生肖兔害太歲：生肖兔為龍年最大苦主，八字理論上為「害太歲」，在龍年需要注意溝通方面的課題，一改過往的溝通模式，否則很容易引起誤解。此外有可能面臨環境改變，需要去適應多變狀況。
4.生肖牛破太歲：生肖牛需要注意謹慎投資理財方面的問題，避免投資自己不熟悉的領域而破財，另外也要小心因庫沖而產生一些意外開銷。
柯柏成建議，化解犯太歲較簡單的方法就是到廟裡點光明燈安太歲。但他也建議想要避小人的民眾，可以取公雞脖子上的羽毛三根，滴上九滴烈酒放在錦囊內，置於辦公室抽屜或者是隨身包包內，一年後連同錦囊直接回收。也可以放置公雞形象的雕塑在床頭，或者配戴公雞形象的吊墜在身上。
柯柏成指出，2024年的「甲辰年」因甲屬木辰為龍，因此也可稱為「青龍年」，作為20年大運的開端，1974年、1986年出生的生肖虎將開始走好運20年。但他也提醒，走運的關鍵在於方向選對方向努力，別期望毫不付出就能一帆風順。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。