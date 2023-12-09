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2024迎青龍年！命理師點4生肖犯太歲　「這類人」爽開啟20年好運

▲2024年甲辰龍年犯太歲的4生肖為龍、狗、牛、兔，有可能會面臨破財、健康、溝通上的問題，其中生肖兔更是龍年最大苦主。（圖／翻攝自pixabay）
▲2024年甲辰龍年犯太歲的4生肖為龍、狗、牛、兔，有可能會面臨破財、健康、溝通上的問題，其中生肖兔更是龍年最大苦主。（圖／翻攝自pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

倒數一個月就要迎來2024龍年，命理專家柯柏成在臉書上指出，2024年甲辰龍年犯太歲的4生肖為龍、狗、牛、兔，有可能會面臨破財、健康、溝通上的問題，其中生肖兔更是龍年最大苦主。反之，在1974年和1986年出生的生肖虎，則即將迎來20年的好運。 

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柯柏成昨（8）日在臉書發文，表示將近年末、適逢龍年，許多人都會到寺廟道觀點光明燈，尤其是明年犯太歲的生肖。柯柏成解釋，所謂太歲星就是天文上的木星，木星公轉太陽一週為11.8618年，取整數就是約當12年，也就是說對應黃道上12生肖的每一年，因此2024年木星進入龍這個生肖的對應位置，根據八字理論有四種狀況特別要注意，分別是沖、合、害、刑四種需要注意的年度狀況。 

【龍年犯太歲4生肖】

1.生肖龍自刑：生肖龍在本命年（太歲年）較容易為長輩、主管的事情產生煩惱。在農曆二月或九月出生的生肖龍則要注意自己的身體狀況，有可能因爲健康問題而破財。 

2.生肖狗和龍對沖：生肖狗被太歲正沖需要安太歲，在龍年要特別注意長輩父母的健康狀況，做生意的要注意上游供應商的穩定性，容易發生交貨延遲或違約的狀況。 

3.生肖兔害太歲：生肖兔為龍年最大苦主，八字理論上為「害太歲」，在龍年需要注意溝通方面的課題，一改過往的溝通模式，否則很容易引起誤解。此外有可能面臨環境改變，需要去適應多變狀況。 

4.生肖牛破太歲：生肖牛需要注意謹慎投資理財方面的問題，避免投資自己不熟悉的領域而破財，另外也要小心因庫沖而產生一些意外開銷。 

▲2024年有4生肖犯太歲，通常都有破財的情況出現，必須特別注意。（示意圖／記者陳明中攝）
▲生肖牛在龍年需要注意謹慎投資理財方面的問題，避免投資自己不熟悉的領域而破財。（示意圖／記者陳明中攝）
柯柏成建議，化解犯太歲較簡單的方法就是到廟裡點光明燈安太歲。但他也建議想要避小人的民眾，可以取公雞脖子上的羽毛三根，滴上九滴烈酒放在錦囊內，置於辦公室抽屜或者是隨身包包內，一年後連同錦囊直接回收。也可以放置公雞形象的雕塑在床頭，或者配戴公雞形象的吊墜在身上。 

柯柏成指出，2024年的「甲辰年」因甲屬木辰為龍，因此也可稱為「青龍年」，作為20年大運的開端，1974年、1986年出生的生肖虎將開始走好運20年。但他也提醒，走運的關鍵在於方向選對方向努力，別期望毫不付出就能一帆風順。 

▲4星座年底吉星降臨，在2022年尾聲運勢逆轉勝，事業、愛情兩豐收。（示意圖／取自photo AC）
▲作為20年大運的開端，1974年、1986年出生的生肖虎將開始走好運20年。（示意圖／取自photo AC）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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