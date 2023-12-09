棒球亞錦賽／中華隊擊敗菲律賓就可以打冠軍賽！一文看懂晉級之路

亞錦賽／菲律賓強攻！伍祐城先發7.1局失1分　中華隊2:1微幅領先

▲中華隊先發伍祐城7.1局失1分，壓制菲律賓打線。（圖／陳明中攝）
▲中華隊先發伍祐城7.1局失1分，壓制菲律賓打線。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/台北報導

亞錦賽中華隊今（9）日在超級循環賽第二天賽事出戰菲律賓，中華隊只要贏球就可以打進總冠軍賽，推出台鋼雄鷹伍祐城先發，他前7局都封鎖菲國打線，沒想到8局出現危機，先是保送Ferdinand Jr LIGUAYAN後，又發生暴投，菲律賓安打王Erwin Bosito敲出左外野安打建功，目前中華隊以2:1領先。

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菲律賓這次全隊都將士用命，此役推出左投Junmar Diarao先發，他雖首局被敲出長打，但他穩定下來，第二局三振邱智呈還忘情吶喊，3局投完無失分，被打2安打，表現十分完美。

中華隊此役推出台鋼雄鷹伍祐城先發，他主投7.1局被打4支安打失1分，1次保送，中華隊在6局下利用林靖凱保送上壘後，林承飛擊出中外野飛球，Erwin Bosito沒能確實接進手套，中華隊攻佔二、三壘，廖健富遭到觸身球形成滿壘，劉基鴻四壞保送擠回1分，拿莫伊漾高飛犧牲打再下一城，代打高育瑋保送，再度攻佔滿壘，中華隊換上代打李亦崴，擊出游擊滾地球，留下滿壘殘壘。

8局上伍祐城繼續投球，沒想到保送後，因為暴投換上張景淯，又被敲出安打失分。

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