學生質疑邊緣化侯友宜 趙少康笑回：我就是有戲劇張力啊！
國民黨副總統候選人趙少康首場「與青年學子座談」今晚在台中舉行，學生提問趙少康身為副手卻搶盡媒體版面，導致侯友宜被邊緣化，他笑回「我就是有戲劇張力啊！」再度以趙子龍、劉備比喻他打天下、侯友宜坐天下，未來兩人若當選，總統不交代任務的話，他什麼事都沒有，「備位就是備位，不會有憲政問題」。
記者顏幸如／台中報導
趙少康今（9）晚進行首場「與青年學子座談」活動，有學生提問他近來搶盡媒體版面，導致國民黨總統候選人侯友宜被邊緣化，未來兩人若當選，遇立場不同該如何化解？會不會產生憲政問題？
趙少康先是笑回「不是我報導自己，是媒體要報導我，我就是有戲劇張力啊！」接著表示兩黨尋求藍白合時期，大家原本期望侯柯合作，破局那晚藍營支持者的心盪到谷底，「都說完了！完了！」第二天宣佈要提名他，大家又燃起希望，這過程轉折太大，若一開始沒期待藍白合，戲劇張力就不會如此大。
至於將來會不會功高震主？趙少康想了想說「當選再說吧！現在最重要的是打贏這場選戰」。他並引用歷史典故自比趙子龍，「趙子龍打天下、劉備坐天下，最終做王的是劉備嘛！」現在他拚選舉、以後侯友宜當總統，憲法明定副總統就是備位「，備位就是備位，不會有憲政問題，總統不交代的話，什麼任務都沒有」。