蔡其昌林右昌「雙昌」來助陣 李柏毅：守住左楠這一席
立法院副院長蔡其昌與內政部長林右昌今（9）日先後陪同民進黨立委候選人李柏毅至左營哈囉市場拜票與楠梓右昌地區進行車掃，李柏毅也以趣味Slogan「其昌Say哈囉」、「右昌掃右昌」，現場高呼「雙昌助陣，毅起拚」，成功吸引許多民眾。李柏毅也強調，自己和黨內夥伴會全力打拚，守住最關鍵左營楠梓這一席，為地方建設繼續來努力。
記者郭凱杰／高雄報導
民進黨大咖接連來到左營楠梓替李柏毅站台，不僅凸顯綠營對於該區的重視，也希望穩固左營楠梓在地基本盤，發揮跨區催票的影響力。上午蔡其昌受訪時提到，在自己第一次擔任立委時，李柏毅就是他的國會助理，那些年在立法院的時間，李柏毅學會如何為地方爭取經費、推動國家建設，不僅對議事規則相當清楚，對立法院的生態也十分熟悉，完全就是國會即戰力。
蔡其昌強調，李柏毅具備國會經驗與議員歷練，而他欠缺是一個為地方發聲的機會，相信李柏毅絕對是這次左楠鄉親最值得栽培的人才。
林右昌表示，今天林右昌到右昌格具意義，希望能藉著自己的力量，為柏毅爭取更多鄉親的認同，也拜託楠梓的朋友全力支持年輕有衝勁的李柏毅，讓柏毅能夠順利當選，達成高雄全壘打的目標。
李柏毅也認為，選戰進入倒數階段，自己在各里舉辦問政說明會外，也安排密集的掃街活動，要用扎實的陸戰配合空戰，宣傳自己在育兒、長照、地方建設等政績，希望爭取到更多選民的支持。
李柏毅進一步指出，民進黨在楠梓右昌地區歷屆得票率都是領先對手，從2016年立委選舉的52.1%、到2020年三腳督下的42.5%，顯示劉世芳委員過去八年來的成績備受右昌居民的肯定。