探索深坑！ 結合健走與市集帶動運動休閒風潮

繁忙城市生活中，深坑以其悠久歷史、美味臭豆腐，以及令人驚嘆的大自然奇景聞名。為了推廣健康生活及深坑地景、文化，農業部農村發展及水土保持署臺北分署與新北市政府青年局、唯豐肉鬆食品，聯手舉辦一場結合登山健走和農村市集活動，今（9日）自唯豐肉鬆深坑旅店出發，適逢假日，吸引許多親子攜手參加，場面溫馨熱鬧。
記者金武鳯/綜合報導
農村水保署台北分署長蔡金龍表示，今天的活動，以深坑老街的觀光特色為起點，參與者迎著徐徐涼風，大手牽小手，邁步健走，深入體驗山區景色，感受大自然的美好。活動的折返點設在炮子崙瀑布，這裡有令人驚嘆的瀑布景觀，以及豐富多樣性生態，提供親子探索大自然的難得機會，獲得不少民眾肯定，有媽媽更說，透過這次深坑健走，也增進大家對生態保護的認識，往後應該多多舉辦。
農村市集是此次活動的另一亮點，參與攤販展示各種在地農村好物商品、農村美食等，讓遊客能夠品味台灣農村的獨特風味。唯豐肉鬆深坑旅店同時為在地農村好物展售據點之一，民眾不僅可以透過此次健走活動，探索台灣農村魅力，還能在唯豐肉鬆深坑旅店，發現林林總總在地農村好物商品，方便參與民眾一次選個夠。
蔡金龍表示，這類「健康親子情，共享大自然」活動，結合農村市集與親子健走，除了能增加親子互動關係，共同探索在地特色景點，同時也吸引很多人潮，人潮就是錢潮，能帶動當地農村產業永續發展！