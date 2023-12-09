橘色惡魔與小綠綠再合體！北一女樂儀旗隊接機　學生相見好感動

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橘色惡魔今天晚間9點多抵達桃園機場，預計在台停留到15日，學生們一入境看到鏡頭，紛紛手比愛心，甜喊「我愛台灣」，即使班機較晚、期末考畢直奔台灣，也依舊活力滿滿、熱情地向大家打招呼。
陳智源接受《NOWnews今日新聞》採訪時說，去年國慶大典上，橘高校與北一女樂儀旗隊同場表演，兩校學生建立很好的友誼，後續也都一直保持聯繫、不時交換表演心得，今年適逢北一女中120週年校慶，也邀請橘高校來台參與、擔任表演嘉賓，此次共有98人參加，比去年國慶表演的93人還多。
陳智源提到，聽說橘高校此次有57位學生去年有來過北一女交流，北一女樂儀旗隊的學生及家長都非常期待他們再次造訪，也希望能在此次交流中，深厚台日兩校友誼。
橘高校吹奏樂部長中島受訪時表示，上次來台灣的時候比較沒有機會表演「座奏」，因此這次很期待「座奏」演出，也希望可以吃到去年來台灣沒有吃到的芒果。帶隊教師兼城裕則說，去年受到很熱情的歡迎 今天也是一樣，大家都很開心、很高興。
文化總會提到，橘色惡魔14日在台首場售票音樂會，預計為觀眾帶來Aida：TriumphalMarch、「超級瑪利歐兄弟」、航海王We are、We arethe World及他們的經典曲Sing Sing Sing等多首演出曲目，表演將分為上下半場，以「座奏」及「行進吹奏樂」2種形式進行。
橘色惡魔明天下午3點將在高雄時代大道，與雄中、雄女等學校儀隊一同演出；11日於入住的高雄承億酒店1樓廣場快閃演出，隨後返回北部，入住汐止富士大飯店，參加歡迎晚宴，將吃到雲林產的白羅曼鵝、台灣溫體牛肉火鍋。
12日早上8點45分於富士大飯店快閃演出；11點出席北一女120週年校慶，與北一女樂儀旗隊再次同台演出，各自帶來約20分鐘的表演，結束後會跟北一女學生一起逛園遊會攤位；傍晚6點半，將在台北西門町快閃演出，且將會有像日本商店街遊行的長距離行進式演奏，遊行路線從in 89豪華影城出發，走武昌街右轉漢中街，一直走到西門捷運6號出口的彩虹地景，遊行至此告一段落後，再前進西門紅樓北廣場定點演出，遊行路線總長度700公尺。
14日晚間7點半，「橘色惡魔」將在國家音樂廳舉行來台音樂會，是唯一有售票的活動；並於15日返回日本，可以說是行程滿檔，南北跑透透，讓台灣粉絲一飽眼福，近距離欣賞享譽國際的表演。
而橘色惡魔來台前，開出願望清單，想去的地方橫跨台灣北中南，包括士林夜市、龍山寺、忠烈祠、九份、高雄、西門町、台北101、中正紀念堂、北投溫泉、四四南村、彩虹眷村、十分、旗津彩虹教堂與壽山忠烈祠LOVE觀景台等。
據了解，文化總會將安排橘色惡魔參觀故宮，結束後到三希堂享用紅燒牛肉麵等台灣道地的料理，還會造訪新北市平溪區的十分，幫學生們一一實現夢想，也慰勞辛苦演出的學生們。