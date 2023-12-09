學生要求廢學習歷程、怨課綱爭議遭攻擊 趙少康：國民黨有網軍？
北一女教師批評108課綱一事掀起熱議，國民黨副總統參選人趙少康今晚座談時，學生指有學生團體發佈不認同北一女教師的說法，卻被國民黨網軍攻擊，詢問趙能否要求網軍停止攻擊？趙先問「國民黨有網軍喔？」接著強調反對用意識形態編教科書，他與侯友宜若當選，將組成教科書委員會重新審視課綱、文言文、學習歷程等爭議。
記者顏幸如／台中報導
趙少康今（9）晚受「台中一中學生自治串聯黨」之邀，與中部高中生、大學生座談，有學生指某學生團體發佈不認同北一女老師的說法，竟被國民黨網軍群起攻擊，當場請教趙少康，是否可以要求網軍停止攻擊？此時全場轟動鼓掌，趙少康尷尬回「國民黨都被網軍修理得很慘」、「國民黨有網軍喔？」接著舉歐陽修的《瀧岡阡表》為例，建議大家不要排斥文言文，優美的古文可以當故事來看，並說連郭台銘都感嘆，自己讀小學的孩子不知道岳飛是誰。
趙少康說，他的態度很開放，無論攻擊或讚美都是多元意見，但反對用意識形態編教科書，好的東西應該留下來，若站在去中國化的前提做取捨，會有偏頗。
另有一名中文系學生問，108課綱去中國化打造台獨史觀，意識形態能扭轉嗎？趙少康認為民進黨努力鼓吹台獨，美國還是不支持，民進黨只是關起門來自己爽。前總統馬英九執政時，很多專家就反映此問題，但馬英九沒有改，他的抗壓性比馬英九大，針對課綱、文言文等問題，當選後會認真面對、組教科書委員會討論。
另有學生要求廢除學習歷程，現場掌聲如雷。趙少康說，學習歷程做假、代筆的很多，高中老師不斷抱怨、很多大學不看，變成白做工浪費大家時間，但也有學者專家持正面意見，他當選後保證找專家學者開會，若沒達到原來效果，該廢除就廢除。