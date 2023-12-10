獨／文總客製「橘高校」平安符 擄獲橘色惡魔直呼「卡哇依！」
有「橘色惡魔」封號的日本京都橘高等學校吹奏樂部，去年首度訪台，在國慶大典演出創下超高人氣，本次再度訪台並於昨抵台，將展開一連串表演行程，預期將在台灣再度刮起橘色旋風，文化總會為了嬌客們準備「橘高校制服版」的小神衣，裡頭放有百年歷史霞海城隍廟的平安符，並安排在搭乘高鐵南下時贈送，當場擄獲橘高校師生的心且愛不釋手，紛紛拿起小神衣拍照留念直呼「卡哇伊！」
記者陳威叡／台北報導
日本京都橘高校管樂隊，因演出時團員們身著橘色制服，加上實力超強，是日本管樂大賽的常勝軍，高超技巧與整齊劃一走位讓人無不驚艷，超強大實力被尊稱為「橘色惡魔」，其名聲早已享譽國際，網路影片觀看數動輒百萬、千萬次，去年首度來台演出立刻引發熱潮，動感演出瞬間圈粉台灣人的心。
橘高校本次來台學生從88人增加到98人，其中一個原因是去年在台灣的演出大獲好評，今年吸引更多學生加入吹奏樂部的學生，此外去年一同來台演出的同期吹奏樂部同學，返國後至今仍會討論在台演出與文化交流的寶貴經驗，直呼若有機會一定要再來台灣，顯見橘色惡魔對台灣的喜愛，如今再訪台灣也讓學生們興奮不已。
為了遠道而來的嬌客們，文總以台灣特有廟宇文化作為發想，特別客製「橘高校制服版」的小神衣作為伴手禮，以橘色為主、黃色為輔的制服配色，呈現出橘高校吹奏樂部陽光般的青春活力形象，裡頭放有霞海城隍廟的平安符，不僅歷史悠久也吸引不少日本觀光客前往參香。
文總希望能透過小神衣平安符，讓橘色惡魔將這份來自台灣的祝福帶回日本，並在搭乘高鐵前往高雄的途中發送，橘高校師生們一眼便認出制服特有的橘黃配色，愛不釋手紛紛拿起小神衣拍照留念，驚呼「卡哇伊！」