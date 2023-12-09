亞錦賽／中華隊徐若熙確定明天冠軍賽對日本先發！不能再輸第二次
2023年亞洲棒球錦標賽明天將在晚間18:30分於台北大巨蛋舉行冠軍賽，由中華隊再次出戰日本隊，中華隊要完美復仇，推出味全龍「龍之子」徐若熙先發，他歲然有點感冒狀況，但仍很有信心要擊敗日本，為台灣留下冠軍，徐若熙表示：「輸了他們一次，不能再輸第二次。」
記者吳政紘/台北報導
徐若熙今天賽前就簡單熱身、傳接球等，準備明天賽事，而他在台灣大賽第6場，為龍隊投出生涯代表作，亞錦賽開幕戰，他對韓國也是狂飆7局10次三振，目前身體狀況依舊是保持高檔，他說：「一定要對日本贏球。」
對於日本隊，徐若熙表示，這幾場看來，日本隊已經不是像過去那樣只會打小球、短打、偷點等這樣的球隊，「他們有點美式球風，都是全力揮擊，我看球都是被他們往兩側拉出去。」
中華隊昨天輸球，但徐若熙也在場邊觀察，他說：「日本隊速度也很快，跑壘很積極，這是我們要去注意的地方。」不過徐若熙明天就是他本季最後一場比賽，身為中華隊王牌，他也對自己信心喊話，徐若熙說：「全力以赴，做好準備，沒有保留全力去投。」希望睽違4年後，再度把冠軍留在台灣，一口氣拿下2連霸。
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