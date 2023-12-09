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特斯拉Cybertruck「超堅硬」結構材質引發爭議　專家認有安全疑慮

▲特斯拉（Tesla）最新推出的Cybertruck憑藉著特殊的外觀造型，甫交車就引發消費者熱議。然而，有專家認為Cybertruck的結構設計存在安全疑慮。（圖／擷取自特斯拉官網）
▲特斯拉（Tesla）最新推出的Cybertruck憑藉著特殊的外觀造型，甫交車就引發消費者熱議。然而，有專家認為Cybertruck的結構設計存在安全疑慮。（圖／擷取自特斯拉官網）

記者倪浩軒/綜合報導

特斯拉（Tesla）最新推出的Cybertruck憑藉著特殊的外觀造型，甫交車就引發消費者熱議。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一直對Cybertruck的安全性非常有信心，不銹鋼外殼設計也成為Cybertruck的一大賣點。然而，有專家認為Cybertruck的結構設計存在安全疑慮。

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根據《路透社》報導，美國高速公路安全保險協會（IIHS）前主席倫德（Adrian Lund）表示，詳細的評估要等到實際進行碰撞測試後才能得出結論，但從目前Cybertruck釋出的介紹影片來看，Cybertruck堅硬的不銹鋼外殼與結構設計，讓其他用路人、包括行人和其他車輛，遭受額外的安全風險，因為一旦與Cybertruck發生碰撞，恐怕就會導致嚴重的傷害。

喬治華盛頓大學（George Washington University）教授哈姆達（Samer Hamda）也對Cybertruck有限的「潰縮區」（crumple zones） 表達擔憂，潰縮區是設計用來讓車輛在碰撞後變形，藉此來吸收衝擊能量，保護車輛駕駛以及發生碰撞的另一方當事人。不過哈姆達也指出，或許Cybertruck有另外設計減震機制，實際情況還是要等測試後才能知曉。

馬斯克對Cybertruck的安全性相當有信心，他曾打趣說若駕駛Cybertruck與其他車輛發生碰撞，「你一定會贏」。不過，專家們恐怕不會覺得馬斯克的笑話好笑。事實上，其他用路人與Cybertruck發生碰撞後的風險太高，正是目前最多專家的擔憂之處。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的安全運輸研究中心主任格里斯沃爾德（Julia Griswold）表示，Cybertruck對路上的其他用路人「發出了危險信號」。非營利性組織歐洲運輸安全委員會 （ETSC）更直言，不歡迎Cybertruck在歐洲上市，因為Cybertruck的尺寸和性能以及結構設計，若在道路上發生碰撞，對其他行人和自行車騎士來說，恐怕是致命的威脅。

特斯拉並未回應《路透社》報導專家們對Cybertruck的安全性存有疑慮後的置評請求。

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