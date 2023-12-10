獨／橘色惡魔期末考畢直奔台灣！來台首餐看到鹽酥雞 開心到尖叫
有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部，繼去年參與國慶大會後二度訪台，預計停留到15日，一行98人昨天晚間抵達桃園機場，直至今（10）日凌晨才入住機場附近的飯店，看到飯店貼心準備的宵夜是鹽酥雞、紅豆湯圓，開心到尖叫。
記者李琦瑋／台北報導
橘高校吹奏樂部昨天晚間9點多就抵達桃園機場，因為攜帶非常多樂器，等候行李的時間非常久，約莫晚間11點多才正式入境，北一女校長陳智源特地率樂儀旗隊學生接機，橘高校吹奏樂部師生也花了一些時間，接受媒體採訪。
去年學生們是趕著回去參加期中考試，今年則是期末考一結束，就立刻趕來台灣，主要是為了參與北一女120週年校慶，與小綠綠們再次交流、深化台日友誼。
橘高校吹奏樂部學生們直到深夜才入住台北諾富特華航桃園機場飯店，一抵達便看到飯店準備充滿台灣味的鹽酥雞與紅豆湯圓，開心到尖叫，有趣的是，去年橘色惡魔來台首餐也是吃鹹酥雞，當時全場歡呼，看來是對鹽酥雞相當喜愛。
文化總會接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，因為時間有點晚了，今天下午3點又要到高雄時代大道，與雄中、雄女等學校儀隊一同演出，因此讓橘高校學生們把宵夜帶回房間吃，希望他們吃到台灣美食、補充體力後，帶來精彩表演。