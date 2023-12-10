NBA／勇士重蹈覆轍、延續開季低迷 Kerr仍將球隊視為冠軍追逐者
金州勇士在昨日吞下一場讓人失望的敗仗，在以136:138輸給奧克拉荷馬雷霆的比賽中，他們重蹈覆轍，有過多的失誤和犯規，導致輸球。總教練Steve Kerr賽後強調自己認為這支球隊仍然能夠拿下冠軍，但前提是他們必須要正視、並修正錯誤。
記者黃建霖/綜合報導
這場失敗凸顯了勇士隊本季反覆出現的問題，在比賽中容易發生失誤和犯規過多，本場比賽他們居然有多達29次失誤、犯規達28次，創下賽季新高，也是Kerr時代最多，暴露出球隊這一季在場上的粗心和溝通不暢。
「就是失誤和犯規。如果你願意的話，我可以每場比賽都重複一遍，」Kerr賽後在總結失利的主因時這樣回覆：「就是失誤和犯規，這就是我們的問題所在。」
儘管三分球表現強勁、進攻籃板佔據主導地位、且多名球員得分上雙，但金州勇士仍無法克服防守端的缺陷。面對雷霆的進攻，勇士隊送給對手多達36次罰球，暴露了他們在防守上的弱點，而Shai Gilgeous-Alexander和Jalen Williams很好地利用了它。
Kerr仍然對這支在一年半之前拿下總冠軍的球隊充滿信心，「我們夠好，足以贏得冠軍——我相信這一點。」但他也強調，「如果我們只是把球送給對方，然後一次又一次地犯規的話，我們就會輸。」