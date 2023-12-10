企業橄欖球聯賽傷停達陣　台北元坤逆轉長大海洋飼料完成二連霸

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長大海洋飼料開賽後就以迅雷不及掩耳的方式突破台北元坤防線率先達陣，打開得分攻勢取得7：0領先優勢，隨後又憑藉團隊默契再下一城14：0。
台北元坤不甘示弱，靠著跑鋒邊線突圍達陣，雖然加踢沒進但也將比數追至5：14。此後雙方進入防守焦土之戰，上半場傷停時間台北元坤總算成功突圍達陣和加踢，12：14結束半場。
易邊再戰，長大海洋在前場成功搶到球之後發動攻勢，第14分鐘達陣，21：12領先。比賽來到第33分鐘，攻勢一直受挫的台北元坤，利用一次快速反擊達陣追回7分，將落後比數追至19：21。
戰況再次進入白熱化，傷停時間，台北元坤兩波攻勢都被長大海洋擋住，沒想到台北元坤把握住前場抄截，在第50分鐘的時候達陣，雖然加踢不成，但仍以24：21逆轉超前，最終就憑著這次達陣，完成了二連霸。
身兼助理教練和老將身份的翁晨浩笑稱，「我這把老骨頭在場上跑了60分鐘，差點就累垮，好在小老弟們夠爭氣，沒讓領隊和總教練漏氣，這場逆轉比賽剛好給了年輕球員信心，明年第三季就能扛起責任。」
洪吉祥表示，杜領隊因有要事無法到場，但在得知球隊奪冠後立刻決定給全隊包含隊職員每人5萬元獎金，感謝大家在這個賽季的辛勞。
台北元坤運動防護員魏琬芯與邱昱方說，橄欖球是一項衝撞非常激烈的運動，流血已司空見慣，最難掌握的是選手的身體狀況，畢竟有些球員白天還有其他工作，因此，很常出現突發狀況，不過元坤球員真的很可愛，看著他們不認輸然後拿到冠軍，著實令人感動，希望球隊明年能再接再厲朝著三連霸邁進。