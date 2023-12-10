棒球亞錦賽／中華隊擊敗菲律賓就可以打冠軍賽！一文看懂晉級之路

企業橄欖球聯賽傷停達陣　台北元坤逆轉長大海洋飼料完成二連霸

▲台北元坤(黑衣)開賽後就處在落後局面，球員憑藉著不放棄的精神後來居上奪冠。(圖／台北元坤提供)
▲台北元坤(黑衣)開賽後就處在落後局面，球員憑藉著不放棄的精神後來居上奪冠。(圖／台北元坤提供)

記者廖聿偉/綜合報導

第二屆企業橄欖球聯賽落幕，台北元坤靠著黃建穎在傷停階段的達陣成功逆轉戰局，最終以24比21後來居上擊敗長大海洋飼料，完成二連霸。台北元坤總教練洪吉祥賽後表示，過去球隊都是打順風球，沒想到這場比賽一開始就被對手連續達陣兩次，處在落後階段一路苦追，幸好球員沒有放棄，最後能夠拿下總冠軍，得歸功於總領隊杜元坤和球員的不放棄精神，感謝雙方球員提供了企業聯賽有史以來最精彩的一場比賽。

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▲台北元坤逆轉擊敗長大海洋飼料，企業橄欖球聯賽完成二連霸，總教練洪吉祥(中)代表受頒冠軍獎狀。(圖／台北元坤提供)
▲台北元坤逆轉擊敗長大海洋飼料，企業橄欖球聯賽完成二連霸，總教練洪吉祥(中)代表受頒冠軍獎狀。(圖／台北元坤提供)
致勝達陣逆轉奪冠的黃建穎說，「沒有杜元坤領隊就沒有這支球隊，尤其是這個賽季讓我成長茁壯，也對未來的運動員生涯更具信心。至於那顆達陣球必須謝謝學長製造出來的機會，我只不過是完成任務而已。」

長大海洋飼料開賽後就以迅雷不及掩耳的方式突破台北元坤防線率先達陣，打開得分攻勢取得7：0領先優勢，隨後又憑藉團隊默契再下一城14：0。

台北元坤不甘示弱，靠著跑鋒邊線突圍達陣，雖然加踢沒進但也將比數追至5：14。此後雙方進入防守焦土之戰，上半場傷停時間台北元坤總算成功突圍達陣和加踢，12：14結束半場。

易邊再戰，長大海洋在前場成功搶到球之後發動攻勢，第14分鐘達陣，21：12領先。比賽來到第33分鐘，攻勢一直受挫的台北元坤，利用一次快速反擊達陣追回7分，將落後比數追至19：21。

戰況再次進入白熱化，傷停時間，台北元坤兩波攻勢都被長大海洋擋住，沒想到台北元坤把握住前場抄截，在第50分鐘的時候達陣，雖然加踢不成，但仍以24：21逆轉超前，最終就憑著這次達陣，完成了二連霸。

身兼助理教練和老將身份的翁晨浩笑稱，「我這把老骨頭在場上跑了60分鐘，差點就累垮，好在小老弟們夠爭氣，沒讓領隊和總教練漏氣，這場逆轉比賽剛好給了年輕球員信心，明年第三季就能扛起責任。」

洪吉祥表示，杜領隊因有要事無法到場，但在得知球隊奪冠後立刻決定給全隊包含隊職員每人5萬元獎金，感謝大家在這個賽季的辛勞。

台北元坤運動防護員魏琬芯與邱昱方說，橄欖球是一項衝撞非常激烈的運動，流血已司空見慣，最難掌握的是選手的身體狀況，畢竟有些球員白天還有其他工作，因此，很常出現突發狀況，不過元坤球員真的很可愛，看著他們不認輸然後拿到冠軍，著實令人感動，希望球隊明年能再接再厲朝著三連霸邁進。
 

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