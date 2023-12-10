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游泳／泳協排名賽首創獎金制　王冠閎達巴黎奧運A標、50蝶摘金

▲杭州亞運銀牌王冠閎在休息了一個月後小式身手於50蝶摘金。(圖／泳協提供)
▲杭州亞運銀牌王冠閎在休息了一個月後小式身手於50蝶摘金。(圖／泳協提供)

記者廖聿偉/綜合報導

中華民國游泳協會首度推出有獎金制的「中華泳協排名賽」，特別為今年達巴黎奧運A標的王冠閎和教練黃智勇頒獎，王冠閎雖然自全運後沒有完全進入訓練狀態，但今在男子50蝶仍毫無懸念的順利摘金。

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今年首度舉行的「中華泳協排名賽」，該項賽事採邀請賽制，參賽選手都必須是今年度各單項全國排名前24名才有參賽資格，取前4名可獲得5千、3千、2千和1千台幣不等的獎金，泳協祕書長曾正宗說：「這場比賽含選手獎金、裁判和工作人員費用粗估就接近百萬元，主要是集合國內最強的泳將，在不分年齡下互相競爭來刺激彼此成績的提升。」泳協在銳意革新下，今年已經取消罰款制度，明年更將進一步取消逾時罰款，游泳比賽罰款將完全成為歷史，曾正宗說：「台灣泳將因為在疫情期間成績有所停滯，但今年成績已經開始普遍提升，明年期待成績會更有競爭性。」

泳協理事長陳任邦今晚也在現場為達巴黎奧運A標的王冠閎、教練黃智勇頒發10、5萬元獎金，王冠閎雖然自台南全運後還沒有系統性的調整，但今參加的唯一1項50蝶也輕鬆游出24秒67摘金，距自己在今年全運創下的全國紀錄24秒21僅0.46秒差距，讓他自己都覺得很滿意的說：「整整一個月都沒完整訓下，能游出這樣成績連自己都有點嚇到，最近這一個月都陪著家人並且做家庭旅遊完全放鬆，對我有很大的幫助，身心也獲得完全的抒解，這場比賽後也準備開始正式訓練，對明年期許就是按步就班，因為明年就是巴黎奧運，大家肯定都會拼，希望能保持身體健康以不要受傷為重。」

「中華泳協排名賽」進行首日共18項決賽，呈現新舊世代交替對決的激烈局面，杭州亞運國手群包括莊沐倫、王星皓和黃渼茜等人都沒有意外順利摘金，其中「最強博士生」黃渼茜11月底才赴普吉參加蹼泳亞錦賽摘金而歸，本周一才重回到泳池訓練，上午專長的50自預賽26秒90，竟意外落後於廖祐菲、劉姵吟，以排名第三晉決賽，幸好下午決賽才以25秒60奪金也保住面子，黃渼茜說：「上午預賽下去游，意外覺得像是幾乎都不會游的感覺，幸好下午決賽感覺有抓回來了，但像祐菲、姵吟預賽的成績都很不錯，感覺整體都有提升，雖然有感受到壓力，但有壓力才能刺激我更進步！」

今也有不少年輕小將有突出的表現，其中年紀僅15歲大里高一生何虹儀也在女子200仰以2分21秒28摘金，一掃她在今年全中運200仰遭逆轉失金的遺憾，她說：「這成績距我個人最佳只差0.5秒，今年全運時肩膀受傷，但感覺現在狀況愈來愈好，期待在下一次全運可以挑戰『台灣仰后』吳以恩。」

男、女子800自更分別由年僅16歲高一生謝奇霖(大里高中)、林家嫻(北市數中)分別以8分20秒43、9分13秒14摘金，兩人都異口同聲希望可以早早搶下台灣第一的寶座，林家嫻說：「對成績還不滿意，今年全運在女子800自還輸給鄧羽彣只拿到銀牌，但當時因為才剛升到高一，學業上還有點不太適應，但現在課業逐漸熟悉後，感覺狀況有在提升，當然很期待可以早一點拿到台灣第一！」

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