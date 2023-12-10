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MLB／大谷翔平與道奇簽下10年21.9億合約　盤點全美史上最狂合約

▲大谷翔平與道奇簽下史上最大合約。（圖／取自網路）
▲大谷翔平與道奇簽下史上最大合約。（圖／取自網路）

記者廖聿偉/綜合報導

MLB投打二刀流大谷翔平確定與道奇簽約，雙方達成一紙10約7億美元(21.9億台幣)的大合約，這也創下北美四大運動的新紀錄。

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▲堪薩斯酋長當家四分衛Patrick Mahomes 。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長當家四分衛Patrick Mahomes 。（圖／美聯社／達志影像）

美式足球（NFL）：Patrick Mahomes，10年，4.5億美元

Mahomes與堪薩斯城酋長隊的合約是當時北美職業體育界中最大的合同。歐洲足球運動員Lionel Messi和 Cristiano Ronaldo是唯一超過他的運動員。

大谷翔平的合同不僅僅在總價值上超過了Mahomes的合約，而且他的整個合同是全額保證。儘管Mahomes和酋長隊在2023年3月重新擬了一份合約，並且從2023年到2026年將支付給他2.106億美元（NFL歷史上最高），但他仍無法超越大谷翔平。

▲大谷翔平和Mike Trout兩人曾經共同效力於天使隊，如今分道揚鑣。(圖／美聯社／達志影像)
▲大谷翔平和Mike Trout兩人曾經共同效力於天使隊，如今分道揚鑣。(圖／美聯社／達志影像)
美國職棒大聯盟（MLB）：Mike Trout，12年，4.265億美元

大谷翔平的新合同超越了Mike Trout在2019年簽下的MLB史上最高合約。Mike Trout過去以 12年4.265億美元（約134.14億台幣）的天價合約，在MLB稱霸，如今被前隊友大谷翔平給突破。

Mike Trout是聯盟指標性的強打，但大谷翔平能投能打，即使單論打擊表現，也不遜於Mike Trout，如今簽下史上大約，並不意外。

▲塞爾提克球星Jaylen Brown達成續約，這也是NBA史上的頂薪合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jaylen Brown達成續約，這也是NBA史上的頂薪合約。（圖／美聯社／達志影像）
NBA：Jaylen Brown，5年，3.037億美元

NBA的最高合約比MLB的要短（通常從七年開始），但平均年收入通常更高。Brown於2023年7月與波士頓塞爾蒂克隊簽署了這份合同，目前這是籃球史上總價值最高的合同。這也是第一份超過每年6000萬美元的NBA合同。雖然大谷翔平每年賺不到那麼多，但他的合同總價值完全超過了Brown的合同。

▲Alex Ovechkin13年1.24億美元合約是NHL史上最高。（圖／美聯社／達志影像）
▲Alex Ovechkin13年1.24億美元合約是NHL史上最高。（圖／美聯社／達志影像）
國家冰球聯盟（NHL）：Alex Ovechkin，13年，1.24億美元

Alex Ovechkin是這份名單中唯一已經完結的合同。這位38歲的球員仍效力於華盛頓首都隊，但這份合同於2020年結束，仍是NHL歷史上最大的合同。

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