MLB／大谷翔平與道奇簽下10年21.9億合約　盤點全美史上最狂合約

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美式足球（NFL）：Patrick Mahomes，10年，4.5億美元
Mahomes與堪薩斯城酋長隊的合約是當時北美職業體育界中最大的合同。歐洲足球運動員Lionel Messi和 Cristiano Ronaldo是唯一超過他的運動員。
大谷翔平的合同不僅僅在總價值上超過了Mahomes的合約，而且他的整個合同是全額保證。儘管Mahomes和酋長隊在2023年3月重新擬了一份合約，並且從2023年到2026年將支付給他2.106億美元（NFL歷史上最高），但他仍無法超越大谷翔平。
美國職棒大聯盟（MLB）：Mike Trout，12年，4.265億美元
大谷翔平的新合同超越了Mike Trout在2019年簽下的MLB史上最高合約。Mike Trout過去以 12年4.265億美元（約134.14億台幣）的天價合約，在MLB稱霸，如今被前隊友大谷翔平給突破。
Mike Trout是聯盟指標性的強打，但大谷翔平能投能打，即使單論打擊表現，也不遜於Mike Trout，如今簽下史上大約，並不意外。
NBA：Jaylen Brown，5年，3.037億美元
NBA的最高合約比MLB的要短（通常從七年開始），但平均年收入通常更高。Brown於2023年7月與波士頓塞爾蒂克隊簽署了這份合同，目前這是籃球史上總價值最高的合同。這也是第一份超過每年6000萬美元的NBA合同。雖然大谷翔平每年賺不到那麼多，但他的合同總價值完全超過了Brown的合同。
國家冰球聯盟（NHL）：Alex Ovechkin，13年，1.24億美元
Alex Ovechkin是這份名單中唯一已經完結的合同。這位38歲的球員仍效力於華盛頓首都隊，但這份合同於2020年結束，仍是NHL歷史上最大的合同。