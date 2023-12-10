盤點大聯盟10大約！大谷翔平7億「跨級距」、道奇展邪惡帝國實力
今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約21.9億台幣）加盟洛杉磯道奇，這張合約也讓大谷翔平一舉成為美國職棒（MLB）史上最大約，更是北美職業運動史上最大約，就讓《NOWnews今日新聞》帶各位回顧美國職棒史上10大合約。
記者張志宇/綜合報導
首先先談到在大谷翔平這張合約誕生前的第一名，正是效力於前東家洛杉磯天使的球員Mike Trout，Trout在2019年與天使簽下一份12年4億2650萬美元的合約，隨後第二名則是同城道奇的Mookie Betts，Betts在2021年簽下一份12年3億6500萬美元的合約，第三名則是Aaron Judge，Judge在2023年與紐約洋基簽下一份9年3億6000萬美元的合約，但隨著道奇以10年7億美元帶回大谷翔平，也讓道奇再次證明「邪惡帝國」的實力，在前3名中道奇就佔了兩位球員。
接下來四至十名依序為：
第四名是紐約大都會Francisco Lindor，在2022年簽下10年3億4100萬美元。
第五名是聖地牙哥教士Fernando Tatís Jr.，在2021年簽下14年3億4000萬美元。
第六名是費城人Bryce Harper，在2019年簽下13年3億3000萬美元。
第七名則由紐約洋基Giancarlo Stanton與德州遊騎兵Corey Seager並列，他們分別在2015年與2022年，簽下總額3億2500萬美元的合約。
第九名是洋基Gerrit Cole，在2020年簽下9年3億2400萬美元 。
第十名由教士Manny Machado與費城費城人Trea Turner並列，他們分別在2019年與2023年簽下總額3億美元的合約。
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