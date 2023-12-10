亞錦賽／最終台日大戰！中華隊力拚2連霸 「歷屆對決勝率」曝光
2023年亞洲棒球錦標賽在9日中華隊以2：1險勝菲律賓後，成功晉級冠亞軍之爭，今（10）日將在大巨蛋上演衛冕冠軍的「台日之戰」，門票一開賣沒多久就立刻完售，不少人都進場要為中華隊加油，期待能夠在2023棒球亞錦賽二連霸！而回顧過去在亞錦賽當中的表現，近十屆棒球亞錦賽當中，中華隊在冠亞軍跟日本碰頭的次數一共為6次，但中華隊僅在上屆拿下成功拿下冠軍，想必今天也是一場硬戰！
記者張嘉哲/綜合報導
回顧9日中華隊對上菲律賓隊的賽事，雙方前5局都互有攻守，直到6局下，林靖凱保送上壘後，林承飛擊出中外野飛球，菲律賓隊沒能確實接進手套，中華隊攻佔二、三壘，隨後廖健富遭到觸身球形成滿壘，劉基鴻四壞保送擠回1分，憑藉隊長拿莫伊漾高飛犧牲打再下一城，以2：0取得領先，雖然8局上菲律賓追回一分，不過終場中華隊仍以2：1確定晉級冠亞軍戰。
然而決賽這場「台日大戰」備受矚目，大巨蛋決賽門票開賣之後一下就完勝，滿場21999名都相當期待這場冠亞軍戰，這也是繼2021年棒球亞錦賽中華隊拿下冠軍後，要來挑戰二連霸的關鍵戰役。
不過攤開在近十年中華隊以及日本隊的戰績當中，從第20屆到第29屆之間，雙方一共交手過6次，日本隊最後拿下五座棒球亞錦賽冠軍，而中華隊則是在最近的29屆打破魔咒，終於奪下亞錦賽冠軍的頭銜，等於在冠亞軍之中，中華隊目前勝率僅有16％，加上在超級循環賽當中，中華隊以0：1輸給日本隊，不過球是圓的，這場冠亞軍之戰中中華隊勢必要雪恥回來。
至於台日之戰兩對的先發，台灣隊推出在大巨蛋第一場賽事當中就表現良好的「徐若熙」出場，當時投出7局無失分10K的佳績；而日本隊投手則是左投「加藤三範」，加藤三範畢業自名校花卷東高校，本屆亞錦賽是台灣隊教練團情蒐鎖定對象之一，當時日本隊預賽首戰面對巴基斯坦時先發，當時他投5局、7次三振，未被擊出任何安打、無失分，也是上等實力水準的選手。喜愛棒球熱愛棒球的你！今晚一起來幫中華隊的戰將們加油吧！