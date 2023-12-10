MLB／解析大谷翔平近220億鉅約 大谷「1暖舉」讓道奇更有競爭力
從天使隊成為自由球員的大谷翔平於今（10日）與道奇隊達成合約協議，大谷本人先在Instagram上宣布了這一消息，隨後所屬的經紀公司CAA也正式宣佈，這是一份為期10年、總額高達7億美元（近220億新台幣）的史詩級天價合約，合約金額也創下了大聯盟歷史紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
由於大聯盟的豪華稅，讓許多球隊無法在自由市場上無限大撒幣，受制於團隊薪資上限及稅金罰則，讓球隊花錢必須更加精打細算，因此大谷翔平的合約大部分採用「延後支付」的方式，有相當多的付款將在2034年之後開始。
如果能大幅降低年薪，就可以避免球隊總年薪超過規定金額時所需繳納的「奢侈稅」。據說這也是大谷本人的主意，這個「貼心舉動」給予球隊更多補強空間，同時對大谷來說，也是變相的資金管理，到退休都還有薪水可以領。
本來，星光熠熠的道奇隊的團隊薪資就已經很高，再補進了擁有大聯盟最高年薪的大谷，球隊將更難以進行補強；但是，通過延後支付年薪來減少支出，為球隊在奢侈稅規定限額內留下了空間，從而使球隊有可能進行進一步的補強。渴望在強隊中奪取世界大賽冠軍的大谷，這個決定也為球隊編成帶來了靈活性。
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