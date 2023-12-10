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今早晚溫差15度！吳德榮曝「週二起變天」　下波冷氣團時間出爐

▲週二東北季風南下、北台灣又濕又涼，新竹以北及東半部將轉有局部短暫雨，週六恐有大陸冷氣團侵襲。（圖／NOWnews資料照）
▲週二東北季風南下、北台灣又濕又涼，新竹以北及東半部將轉有局部短暫雨，週六恐有大陸冷氣團侵襲。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

好好把握這2天穩定的天氣！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（10）日各地都有攝氏15度左右的早晚溫差，週二（12月12日）東北季風南下，新竹以北及東半部將轉有局部短暫雨，週三至週五（12月13日至12月15日）各地晴時多雲，週六至下週二（12月16日至12月19日）預估有「大陸冷氣團」侵襲。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天因為「高壓迴流」影響，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率，整體來說「白天暖熱、早晚較涼、日夜溫差大」，各地區氣溫分佈上，北部攝氏16至31度、中部攝氏17至32度、南部攝氏18至33度、東部攝氏17至31度。

▲（圖／中央氣象署）
▲北週二起，台灣白天氣溫明顯下降，早晚低溫變化不大，中南部留意較大溫差。（圖／中央氣象署）
吳德榮說明，週二東北季風南下，新竹以北及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱雖偏弱，但北台灣白天氣溫仍明顯下降，早晚低溫變化不大。週三東北季風減弱，西半部轉晴、東部仍有局部短暫雨，氣溫回升，週四、週五各地晴時多雲，氣溫持續回升，天氣偏暖。

吳德榮提醒，週六起至下週二，入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣通過華中以北及日韓，台灣受在邊緣受到影響，迎風面轉為濕冷；下週日晚上至下週一清晨，氣溫降至最低點。各國模式模擬都已達「大陸冷氣團」的強度，但情況為8天之後，應持續觀察。

▲（圖／中央氣象署）
▲週二東北季風南下，新竹以北及東半部將轉有局部短暫雨。（圖／中央氣象署）

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