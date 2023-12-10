今早晚溫差15度！吳德榮曝「週二起變天」 下波冷氣團時間出爐
好好把握這2天穩定的天氣！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（10）日各地都有攝氏15度左右的早晚溫差，週二（12月12日）東北季風南下，新竹以北及東半部將轉有局部短暫雨，週三至週五（12月13日至12月15日）各地晴時多雲，週六至下週二（12月16日至12月19日）預估有「大陸冷氣團」侵襲。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天因為「高壓迴流」影響，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率，整體來說「白天暖熱、早晚較涼、日夜溫差大」，各地區氣溫分佈上，北部攝氏16至31度、中部攝氏17至32度、南部攝氏18至33度、東部攝氏17至31度。
吳德榮說明，週二東北季風南下，新竹以北及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱雖偏弱，但北台灣白天氣溫仍明顯下降，早晚低溫變化不大。週三東北季風減弱，西半部轉晴、東部仍有局部短暫雨，氣溫回升，週四、週五各地晴時多雲，氣溫持續回升，天氣偏暖。
吳德榮提醒，週六起至下週二，入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣通過華中以北及日韓，台灣受在邊緣受到影響，迎風面轉為濕冷；下週日晚上至下週一清晨，氣溫降至最低點。各國模式模擬都已達「大陸冷氣團」的強度，但情況為8天之後，應持續觀察。