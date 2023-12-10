MLB／大谷翔平從不為錢打球！加盟道奇3大關鍵 目標實現冠軍夢想
今年自由市場上「最大咖」球員大谷翔平終於拍板定案，以10年7億美元（約219億台幣）加盟洛杉磯道奇，大谷爭奪戰的結局正如各界所猜測，大谷還是留在西岸，且選擇最有冠軍競爭力的道奇，有望在此實現大聯盟冠軍夢。
記者路皓惟/綜合報導
正如先前各家媒體所討論，道奇隊能夠在大谷翔平爭奪戰中脫穎而出，主要是因為地理位置擁有優勢。長期以來一直有報導稱大谷翔平更傾向於留在西岸，這對道奇隊來說是有利的，也讓雙方在談約時候更為順利。
而且道奇擁有「西岸邪惡帝國」的稱號，在自由市場砸錢簽球員毫不手軟，以保持冠軍競爭力，大谷加入了這支每年都在季後賽中競爭，並且常常有能力在例行賽中贏得100場比賽的強隊。
大谷翔平會選擇離開天使，主要原因還是天使競爭力確實不如道奇，即便跟超級球星Mike Trout一同奮戰，能無法帶領天使打進季後賽，大谷在天使效力6年期間，從來沒嚐過季後賽滋味。
考量大谷所有的需求，無非是想為有冠軍競爭力的隊伍效力，再來就是能夠讓他完整發揮二刀流的地方，以及待在最熟悉的西岸，且洛杉磯靠近安那罕，意味著無需重新適應新環境，故道奇隊成為大谷的首選，並非只是為了錢。
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