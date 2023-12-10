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PO男女病患隱私照！「Dr.洛」冒充醫生落網了　本尊竟是醫材業務

▲近日網傳台南某醫師，涉嫌將男女病患的照片PO網，帳號暱稱為「Dr.洛」，引發網友議論，9日晚間，「Dr.洛」被台南警方循線逮捕 ，其身分為一名醫材業務。（圖／翻攝畫面）
▲近日網傳台南某醫師，涉嫌將男女病患的照片PO網，帳號暱稱為「Dr.洛」，引發網友議論，9日晚間，「Dr.洛」被台南警方循線逮捕 ，其身分為一名醫材業務。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

近日，網路瘋傳台南某醫師，涉嫌將男女病患的照片，PO到社交軟體「推特」（已改名為X），而該帳號暱稱為「Dr.洛」，引發網友議論。根據《自由時報》報導，「Dr.洛」已於9日晚間被台南警方循線逮捕 ，「Dr.洛」為一名洪姓醫材業務，其利用趁洽公之便進入各大醫院診間，偷拍下病患的隱私照、並將其PO網，而洪男冒充感染科醫生，並涉嫌違反妨害秘密、妨害風化等罪，檢警介入偵辦後，後續將深入追查其他動機。

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據了解，已婚的洪男瞞著妻子，於社群平台「X」化名「Dr.洛」，簡介中假冒感染科醫生，更將許多男女病患隱私照PO網。洪男真實身分為一名事醫療器材業務員，其利用職務之便，出入台南各大醫院，並偷偷拍下病患隱私照，引發非議。

事件爆發後，洪男緊急關閉臉書、IG與「X」社群等帳號，9日向妻子坦承犯行，並聯絡律師諮詢。台南地檢署發現後主動介入調查，指揮警方深入追查，從網路公開資訊循線找到洪男身分，9日深夜，檢警持搜索票與拘票，前往洪男住處搜索調查。洪男落網後不發一語，因拒絕夜間訊問，10日上午才會由律師陪同製作筆錄，全案朝妨害秘密、妨害風化等罪偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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