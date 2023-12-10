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精英天菜才夠格？中國興起「高階聯誼」　想交友還得看學歷、顏值

▲近來中國社群平台出現「卡學歷、卡顏值」的社交活動，遭疑加深「階級固化」。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近來中國社群平台出現「卡學歷、卡顏值」的社交活動，遭疑加深「階級固化」。（示意圖／翻攝pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

現今社群媒體發達，網路交友相當方便，也有不少人會透過「聯誼」來認識新的對象，不過近來中國出現了「高階局」的聯誼方式，讓年輕的陌生男女參加聚餐、派對、露營等活動來進行交流。但這些活動往往有著高門檻，例如僅限重點大學、世界大學排名前100名校的型男美女參加，且報名還得將自己的照片傳給主辦單位「檢驗」。而這樣的社交方式也引起討論，有聲音更質疑會加重「階級固化」。

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綜合媒體報導，近來中國社群平台常能看到諸如「高學歷aa制火鍋交友，限211學歷且單身」、「周六私人會所轟趴局報名的速度啦。參與人員有清北、常春藤等名校畢業生、UCL（倫敦大學學院）帥哥、北大科研小姐姐等等，限定人數10男10女」等，廣邀「高品質男女」參加的活動邀請函。

▲近來在中國社交平台上，不難見到類似廣邀「高品質男女」參加的活動邀請函。（圖／翻攝自封面新聞）
▲近來在中國社交平台上，不難見到類似廣邀「高品質男女」參加的活動邀請函。（圖／翻攝自封面新聞）
有一名負責安排聚會的博主表示，他今年9月開始在小紅書上發文安排名校聚會活動，目前已經在北京成功舉辦了500多場實體活動，擁有3000多名成員，活動迴響都很好，每周固定有10場左右。

該名博主本身畢業於海外知名學校，他表示雖然回國參加過幾場校友會，但覺得普遍商業化嚴重，參加人員素質參差不齊，且有年齡差距，互動較為困難。同時他也發現有許多年輕人的生活圈局限於兩點一線，苦於社交壁壘，因此有拓展社交圈的需求。因此為了提供高品質的社交圈、拒絕無效社交，他才動身開始安排活動。

目前組織成員有中科院研究博士、清華北大的老師、UCL和牛津金融博士等，年齡大多為20、30歲青年，活動內容則有體育運動、社交派對、露營等。在活動前主辦還會進行嚴格審查，不過外表無法量化，只要五官端正、舉止得體即可。

該名博主認為，相親都會看對方顏值、學歷，尤其自身條件不錯，交友自然也會考慮這些因素，而自己時常會組織圓桌論壇、研討會、讀書會，除了線下娛樂，部分人還會藉由平台邀請同領域的人一起完成SCI學術論文，金融領域的則經常探討時事新聞，「學歷更低的人也跟他們聊不到一起」。

不過有輿論質疑這種社交方式加重階級固化，應該被監管。一名曾參加過「卡顏局」的23歲女性嬌嬌表示，雖然在活動上確實能認識到新朋友，但在這樣的社交中，「顏值」和「學歷」成了一種流通貨幣，那制定規則者就有了掌握、判斷他人的特權。因此有種「被物化」的感覺，一點也沒有閒暇娛樂的輕鬆和交到好朋友的快樂，而自此之後她也拒絕再參加此類社交活動。

華中科技大學社會學院教師胡鵬輝雖然認為不須擔憂「階級固化」，但對於「提供優質社交」的說法表達反對意見，認為「優質社交」應該要開放、包容、和平，但越來越多「卡顏值卡學歷」聚會的出現，把年輕人置於了一個互相比較的狀態，在不斷遭遇被卡的過程中，其實把他們置於了一個相對弱勢群體，讓他們逐漸喪失了自尊心和自信心，這是應當注意的惡性影響，有悖於主流價值觀。

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