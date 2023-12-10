精英天菜才夠格？中國興起「高階聯誼」　想交友還得看學歷、顏值

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有一名負責安排聚會的博主表示，他今年9月開始在小紅書上發文安排名校聚會活動，目前已經在北京成功舉辦了500多場實體活動，擁有3000多名成員，活動迴響都很好，每周固定有10場左右。
該名博主本身畢業於海外知名學校，他表示雖然回國參加過幾場校友會，但覺得普遍商業化嚴重，參加人員素質參差不齊，且有年齡差距，互動較為困難。同時他也發現有許多年輕人的生活圈局限於兩點一線，苦於社交壁壘，因此有拓展社交圈的需求。因此為了提供高品質的社交圈、拒絕無效社交，他才動身開始安排活動。
目前組織成員有中科院研究博士、清華北大的老師、UCL和牛津金融博士等，年齡大多為20、30歲青年，活動內容則有體育運動、社交派對、露營等。在活動前主辦還會進行嚴格審查，不過外表無法量化，只要五官端正、舉止得體即可。
該名博主認為，相親都會看對方顏值、學歷，尤其自身條件不錯，交友自然也會考慮這些因素，而自己時常會組織圓桌論壇、研討會、讀書會，除了線下娛樂，部分人還會藉由平台邀請同領域的人一起完成SCI學術論文，金融領域的則經常探討時事新聞，「學歷更低的人也跟他們聊不到一起」。
不過有輿論質疑這種社交方式加重階級固化，應該被監管。一名曾參加過「卡顏局」的23歲女性嬌嬌表示，雖然在活動上確實能認識到新朋友，但在這樣的社交中，「顏值」和「學歷」成了一種流通貨幣，那制定規則者就有了掌握、判斷他人的特權。因此有種「被物化」的感覺，一點也沒有閒暇娛樂的輕鬆和交到好朋友的快樂，而自此之後她也拒絕再參加此類社交活動。
華中科技大學社會學院教師胡鵬輝雖然認為不須擔憂「階級固化」，但對於「提供優質社交」的說法表達反對意見，認為「優質社交」應該要開放、包容、和平，但越來越多「卡顏值卡學歷」聚會的出現，把年輕人置於了一個互相比較的狀態，在不斷遭遇被卡的過程中，其實把他們置於了一個相對弱勢群體，讓他們逐漸喪失了自尊心和自信心，這是應當注意的惡性影響，有悖於主流價值觀。