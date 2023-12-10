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2屁孩騎車闖高美濕地！隨口吐痰破壞生態　中市府重罰50萬成首例

▲2名屁孩騎車闖入高美濕地、並隨口吐痰，已違反野生動物保育法，台中市政府也將依法各裁罰25萬元，合計50萬元，這也是機車闖入保育區的開罰首例。（圖／NOWnews資料照）
▲2名屁孩騎車闖入高美濕地、並隨口吐痰，已違反野生動物保育法，台中市政府也將依法各裁罰25萬元，合計50萬元，這也是機車闖入保育區的開罰首例。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月8日凌晨，一名女網友與友人前往高美濕地散步，不料卻親眼目睹2名屁孩，騎乘機車闖入之後又隨地吐痰，女網友當下將過程用手機拍下並報警處理，沒想到卻遭到對方報復，將她汽車左、右前輪氣嘴拔掉隨意丟在馬路上。事發後，女網友將經過PO到「Dcard」，引發網友熱議。台中清水分局接獲報案，表示2名男子已觸犯野生動物保育法，台中市政府也將依法各裁罰25萬元，合計50萬元，這也是機車闖入保育區的開罰首例。

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據了解，該名目睹的女網友氣憤表示，與友人凌晨到高美濕地散步，卻見到2名屁孩騎車闖入、隨口吐痰，她拍下過程並報警處理，卻遭對方報復，汽車左右輪胎的風嘴蓋被拔掉。之後女網友於Dcard發文指出，2名屁孩的行徑已經破壞生態，怒斥「不知道有多少的生物因為他們的沒素質而死掉」。

台中清水分局獲報後，指出2名男子的行為已違反野生動物保育法，傳喚18歲李姓男子、19歲黃姓男子到案說明，2人到案後供稱「因為好玩」才釀禍，訊後，案件移請農業局海資所依法裁處，由於2男子破壞木棧道及其他設施，涉案情節重大，將依法處以最高25萬元罰鍰，後續也將提出民事求償。

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