▲出生就插管動手術！　9歲顏損患童樂觀向學榮獲獎學金

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每周醫院報到 遭同學譏「好噁心」國小3年級的徐喬歆，因患有多囊性淋巴囊腫合併血管瘤，致臉下半部、及舌頭異常腫大，出生時在臍帶未剪情況下緊急插管，滿月前即歷經2次重大清創手術，「出生後幾乎每2周就有1個手術，當初不知怎麼撐過來的。」喬歆媽媽提及過往仍心有餘悸，直到6個月大後才得以出院返家，返家後每周仍要回診報到，至今身上仍留有氣切與胃造口。
就讀幼兒園時喬歆需媽媽陪讀在側，升上小學後時常因身體狀況進出醫院，上課期間若有痰，小小年紀的喬歆便至教室一旁從氣切口灌生理食鹽水，引發嗆咳將痰咳出，書包裡需攜帶許多藥品；更有人好奇她口罩下面容，無禮動手拉她口罩觀看、對她說「嘴巴好噁心」等話語。
樂觀向學精神獲陽光「雙金」肯定喬歆媽媽說：「我不知道要如何帶孩子走入人群，太多的眼光和話語都讓我害怕，感謝當初早療社工引介陽光基金會，讓我們可以獲得陽光的資源和幫助，不只是喬歆，陽光也關心我的狀況，陪伴支持著我們往前走。」
為幫助喬歆抒發情緒、調適他人眼光，社工安排心理師遊戲治療、支持團體活動及入學宣導等服務，如今喬歆不僅能正視面對他人好奇眼光和言語，也願意脫下口罩走向人群。
樂觀、努力向學的喬歆，今年獲陽光基金會優秀獎學金及陽光獎殊榮，喬歆在頒獎現場表示：「我選擇以微笑樂觀的態度去面對我未來的每一天。」未來期盼成為一名畫畫老師，透過繽紛畫作分享她眼中的世界，並帶領學生發揮無限想像力。
陽光基金會執行長舒靜嫻表示：「燒傷顏損孩子成長歷程艱辛程度難以想像，面對逆境限制保持不放棄精神，甚至能樂觀、正向看待，是我們在服務中看到並且十分敬佩的，我們期盼每個人都能成為陽光孩子們正向支持的力量，陪伴他們建立自信、茁壯成長。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60141
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