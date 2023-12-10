新北耶誕城演唱會最後場！「時間節目表、出場順序、線上看」一覽

我是廣告 請繼續往下閱讀
◼地點：新北市政府市民廣場
◼時間：12月10日18:00至22:00
◼12月10日開場歌手孫尤安從17:30分開始
🟡12月10日演唱會卡司名單、出場順序
📍主持人：Sandy吳姍儒、楊銘威、林莎
📍表演順序：
宇宙人→黃玠瑋→陳威全→Karencici→小樂 吳思賢→Ozone→高爾宣→李聖傑→周湯豪
（演出順序僅供參考，以現場實際演出為準）
🟡線上直播免費看：
📍新北旅客FB粉專（點此線上看）
📍新北旅客YouTube頻道（點此線上看）
📍CATCHPLAY+影音平台（點此線上看）
📍TVBS NEWS FB粉專（點此線上看）
📍TVBS NEWS YouTube頻道（點此線上看）
🟡電視轉播第幾台？
📍TVBS歡樂台42頻道
📍MOD TVBS精彩台
📍 海外頻道TVBS Asia
🟡巨星耶誕演唱會交通資訊
📍如何前往演唱會（新北市民廣場）
◼搭乘捷運板南線／板橋站2號出口、3A出口（由地下道前往市府）
◼搭乘捷運環狀線／板橋站4號出口（縣民大道）
◼搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在新府路站下車
◼搭乘公車51、234、265、651、705、813（含區間車）、982在中山路站下車
公車車頭顯示「經歡樂耶誕城」皆可搭乘。
📍12月10日台鐵加開車次：
◼南下：1365區間、1371區間、241自強、1389區間、1395區間
◼北上 ：256自強為對號班次，無自由座
📍演唱會當日人潮過多時將啟動管制措施：
◼廣場人潮達８成滿，車站市府B1連通道「只出不進」、縣民大道人行道「分流管制」。
◼廣場人潮滿溢往廣場入口「只出不進」、縣民大道人行道「分流管制」。
◼廣場及人行道人潮滿溢新站路、新府路封閉內側車道作為人潮容納區。