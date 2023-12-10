亞錦賽棒球／台日冠軍大戰開打！「線上直播、電視轉播」免費看

新北耶誕城演唱會最後場！「時間節目表、出場順序、線上看」一覽

▲新北耶誕城演唱會2023最後場今（10）晚登場，卡司名單、出場順序、電視轉播、線上直播資訊一覽。（圖／取自「新北旅客」粉專）
▲新北耶誕城演唱會2023最後場今（10）晚登場，卡司名單、出場順序、電視轉播、線上直播資訊一覽。（圖／取自「新北旅客」粉專）

記者黃韻文／綜合報導

新北歡樂耶誕城2023重點最高潮，「巨星耶誕演唱會」繼昨（9）日玖壹壹、張震嶽炸翻全場後，今（10）最後一天更不可錯過，晚間6時在市民廣場登場，由宇宙人熱情開場，人氣男團Ozone、小樂吳思賢接棒，還有李聖傑、周湯豪壓軸。民眾最好奇演唱會有誰、電視轉播第幾台、哪裡免費線上看，《NOWnews》整理演唱會卡司名單、出場順序、時間節目表、直播資訊一文看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡2023新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」
◼地點：新北市政府市民廣場
◼時間：12月10日18:00至22:00
◼12月10日開場歌手孫尤安從17:30分開始

▲12月10日巨星耶誕演唱會卡司名單。（圖／新北市觀光局提供）
▲12月10日巨星耶誕演唱會卡司名單。（圖／新北觀光局提供）
🟡12月10日演唱會卡司名單、出場順序
📍主持人：Sandy吳姍儒、楊銘威、林莎
📍表演順序：
宇宙人→黃玠瑋→陳威全→Karencici→小樂 吳思賢→Ozone→高爾宣→李聖傑→周湯豪

（演出順序僅供參考，以現場實際演出為準）

▲新北耶誕城演唱會出場順序。（圖／新北觀光局提供）
▲新北耶誕城演唱會出場順序。（圖／新北觀光局提供）
🟡線上直播免費看：
📍新北旅客FB粉專（點此線上看）
📍新北旅客YouTube頻道（點此線上看）
📍CATCHPLAY+影音平台（點此線上看）
📍TVBS NEWS FB粉專（點此線上看）
📍TVBS NEWS YouTube頻道（點此線上看）

🟡電視轉播第幾台？
📍TVBS歡樂台42頻道
📍MOD TVBS精彩台
📍 海外頻道TVBS Asia

🟡巨星耶誕演唱會交通資訊

📍如何前往演唱會（新北市民廣場）
◼搭乘捷運板南線／板橋站2號出口、3A出口（由地下道前往市府）

◼搭乘捷運環狀線／板橋站4號出口（縣民大道）

◼搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在新府路站下車

◼搭乘公車51、234、265、651、705、813（含區間車）、982在中山路站下車

公車車頭顯示「經歡樂耶誕城」皆可搭乘。

📍12月10日台鐵加開車次：
◼南下：1365區間、1371區間、241自強、1389區間、1395區間
◼北上 ：256自強為對號班次，無自由座

📍演唱會當日人潮過多時將啟動管制措施：

◼廣場人潮達８成滿，車站市府B1連通道「只出不進」、縣民大道人行道「分流管制」。

◼廣場人潮滿溢往廣場入口「只出不進」、縣民大道人行道「分流管制」。

◼廣場及人行道人潮滿溢新站路、新府路封閉內側車道作為人潮容納區。

▲12月10日火車班次表。（圖／取自新北旅客）
▲12月10日火車班次表。（圖／取自新北旅客）

新北耶誕城2023逛法整理！「精華、全包」2路線　主燈景點一次收

新北耶誕城隱藏景點！免費觀景台、20元電影院　湳雅夜市推薦美食

新北耶誕城逛前必看！「手機拍聖誕樹」攻略　專家：移位置臉全亮

影／新北耶誕城點燈！「絕美主燈」耶誕樹搶先看　必拍7光廊4大道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞