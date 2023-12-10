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MLB／大谷翔平留在洛城！魔術強森也瘋狂：感謝翔平決定穿道奇藍

▲大谷翔平今晨以10年7億美元（約219億台幣）加盟道奇，道奇隊股東、洛城體育屆的傳奇人物「魔術強森」對大谷的加入決定感到非常興奮。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今晨以10年7億美元（約219億台幣）加盟道奇，道奇隊股東、洛城體育屆的傳奇人物「魔術強森」對大谷的加入決定感到非常興奮。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

大谷翔平今晨以10年7億美元（約220億台幣）的價碼加盟道奇，這張合約也讓大谷翔平一舉成為美國職棒（MLB）史上最大約，震驚世界體壇。而道奇隊股東、洛城體育屆的傳奇人物「魔術強森」也對大谷的加入決定，感到非常興奮。

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「非常感謝翔平決定穿上道奇藍！我知道世界各地的所有道奇球迷都對您決定加入我們的球隊感到非常高興和興奮，我們歡迎您來到道奇大家庭！」魔術強森在個人推特上如此寫道。擁有大谷翔平將能讓這支球隊、這座城市年復一年的保證季後賽競爭力和吸引球星的能力。

進入休賽季以來，外界認為大谷翔平打破前隊友Mike Trout的12年總額4.265億美元合約是板上釘釘的事，可能是年薪5、6千萬美元左右，但最終道奇鐵了心開出如此巨大的合約，確實讓人瞠目結舌。

而最受傷的或許還是藍鳥球迷，因為在一天之前他們還是市場上最有機會拿下大谷的球隊。兩位長期報導大聯盟相關新聞的記者Jon Morosi和J.P. Hoornstra都曾指出大谷將要前往多倫多。

但同時也有《今日美國》的Bob Nightengale、《體育報》的Jim Bowden、Nicholson-Smith、《紐約郵報》的Jon Heyman和《橘郡紀事報》的Jeff Fletcher。否認這樣的訊息，直指大谷將會留在加州。

最終謎底揭曉，後者消息的支持者獲得勝利，這個可能是空前絕後的「大鼓加盟之亂」也終於畫下句點。

▲「魔術強森」Magic Johnson。（圖／美聯社／達志影像）
▲「魔術強森」Magic Johnson。（圖／美聯社／達志影像）

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