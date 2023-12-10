Apple祕密懷孕想哭了！挺5月孕肚錄影 工作人員暖舉太感人
從《我愛黑澀會》出道的39歲女星Apple（黃暐婷），7日開心宣布雙喜臨門，與交往4年的牙醫男友趙國翔閃婚，目前懷孕5個月，由於低調保密，先前喜訊尚未曝光前，她擔任綜藝節目《天才衝衝衝》來賓，要跟大家一起玩遊戲，Apple偷偷跟工作人員說不能穿高跟鞋，沒想到製作單位超級暖心，體恤她是孕婦，特別安排她玩比較輕鬆的遊戲，讓她感動地說，「我要哭了，這是什麼有愛的工作環境啦？太感人了吧！」
記者江芷稜／綜合報導
Apple跟醫師男友感情穩定，為了想當媽媽多次嘗試凍卵，終於順利懷上寶寶，她昨（9）日在社群平台透露，孕肚越來越大，日前錄影時偷偷告訴工作人員「不好意思，我其實懷孕了，所以沒有辦法穿高跟鞋站著錄影」，結果工作人員向她道賀，貼心回覆說「沒關係」，並在節目中要換制服的時候，體恤她的孕婦身分，準備S和M號兩套制服供選擇。
她還透露換場時，製作人曾永全悄悄對她說：「待會妳遊戲就挑簡單的玩，我會把妳排在後面不要那麼累。」暖心舉動讓她相當感動，「我真的不好意思…大家都比孕婦本人還擔心」，非常感激製作單位的體諒，主持人徐凱希留言說「我們是孕婦友善節目」，製作人也回覆「應該的，沒有什麼比小寶貝重要了」。Apple透露去年就登記結婚，目前懷孕5個月，都是在計劃之中，會先等寶寶出生，未來再安排婚宴規劃。
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