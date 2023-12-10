香港區議會選舉登場！港府「面子工程」拚投票率　催票軟硬兼施

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為了宣傳首次的「愛國者治港」的區議會選舉，多數媒體形容港府動用了「前所未有、無所不用其極」的方式，包括多次公開呼籲全體超過17萬公務員以及他們的家屬投票，並且首次印製「心意卡」派發給已投票的選民，又在各投票站旁設「打卡位」，讓市民與選舉吉祥物合照，就連四大地產商也罕見加入動員投票行列。港府甚至用上過往選舉中被人詬病的長者交通接送服務，還容許公務員像出外工作般申領交通津貼去投票。
《香港01》報導指出，雖然港府高層多次表明沒有硬指標，並稱投票率不是評定選舉是否成功唯一因素，但同時又總動員全方位宣傳呼籲投票。「北京方面」訂定3成投票率為目標，但據親中的建制派透露，若最終投票率為25%，「相關方面應該也會接受」。
《路透社》報導指出，部分觀察家認為會出現大批民眾拒絕投票的情況，這與2019年香港反送中運動抗議期間舉行的立法會選舉形成了鮮明對比，該次選舉投票率達到71%，創下過去紀錄，且民主派取得了壓倒性勝利。
但這次選舉候選人都必須接受國安背景調查，並且獲得港府委員會提名，這也導致包括溫和派及部分親北京人士在內的民主黨派遭到排除，也進一步限縮了香港的選舉自由。
有反對者認為此次選舉並不民主。香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，「在現今的香港，很難在談論民主」，她更稱此次選舉是民主的「倒退」。
香港理工大學應用社會科學系前助教鐘劍華接受《美國之音》訪問時表示，除了全體公務員被要求要在區議會選舉投票，多間大專院校也發信給全體教員，要求他們重視這次區議會選舉，他認為政府這麼刻意，甚至「無所不用其極」去宣傳愛國者治港下的首次區議會選舉，可能是擔心投票率太低，會削弱選舉的公信力以及政治認受性。
鍾劍華表示，2019年反送中運動期間的區議會選舉創紀錄有超過7成投票率，而上一次2021年12月「愛國者治港」後首次立法會選舉，加上疫情下首次安排的「邊境票站」的超過1萬7千人投票，整體投票率才僅僅達到3成。他認為如今此次區議會選舉投票率低於3成，可能會成為世界各地傳媒的「笑柄」，並形容這次區議會選舉是香港當局的「面子工程」。