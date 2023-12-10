MLB／大谷翔平天價合約金額驚人 超越詹皇加喬丹生涯薪資總額
大谷翔平今晨以10年7億美元（約220億台幣）加盟道奇，震驚世界體壇。這份合約的金額有多誇張？根據計算，這比「詹皇」LeBron James和喬丹（Michael Jordan）的生涯薪資總額加起來還多。
記者黃建霖/綜合報導
進入休賽季以來，外界就認為大谷翔平打破前隊友Mike Trout的12年總額4.265億美元合約是板上釘釘的事，可能是年薪5、6千萬美元左右，但最終道奇鐵了心開出如此巨大的合約，確實讓人瞠目結舌。
James生涯已經賺進4億3498萬美元，他合約還剩下兩年，可為他賺進9001萬美元，所以他生涯至少可賺進5億2499萬美元；而喬丹生涯則是確定賺了9402萬美元，所以兩人薪資總計6億1901萬美元（約189億9265萬台幣）
大谷翔平這份天價合約，超過Mike Trout在2019年簽下的12年4.26億美元的合約，打破大聯盟紀錄；另外也超過NFL明星四分衛Patrick Mahomes在2020年簽下的10年4.5億美元，破北美職業運動最大合約紀錄。
大谷翔平最終選擇道奇，除了薪資之外，球隊競爭力也是重要原因。他的合約大部分採用「延後支付」的方式，有相當多的款項將在2034年之後開始支付，也更好地幫助道奇爭冠。