亞錦賽／中華隊徐若熙自曝小感冒 日本主砲撞牆傷退成隱憂
亞錦賽冠軍戰上演「台日大戰」，將於今（10日）晚上6點30分在大巨蛋登場，中華隊推出王牌徐若熙先發，對決日本左投加藤三範，不過兩隊各有隱憂，徐若熙自曝這兩天有點小感冒，而日本強打主砲逢澤崚介則是因撞擊大巨蛋全壘打牆後傷退，能否繼續先發還是未知數。
記者路皓惟/綜合報導
徐若熙最近兩天出現小感冒，包含鼻塞、喉嚨痛等症狀，今晚對戰日本將要抱病上陣，不過徐若熙的練投的感覺並沒有受到影響，跟以往一樣按部就班備戰，為晚上的冠軍戰先發做好萬全準備。
徐若熙上一次登板是在開幕戰對決韓國隊，先發出投7局只被打2支安打，飆出10次三振無失分，而且用球數精簡，整場投了77球僅有12顆壞球，讓他在80球的保護限制下吃完7局。若徐若熙能正常發揮，投出開幕戰對韓國的表現，相信能夠壓制日本打線。
日本昨與韓國交手，主砲逢澤崚介在4局上因接殺飛球，不慎撞擊中外野全壘打牆，隨後被擔架抬出場，經過檢查後，骨頭並無大礙，不過有稍微扭傷的情況，多多少少恐影響冠軍戰出賽。
今天中華隊只要擊敗日本贏球，就可以自2019年衛冕冠軍完成二連霸，並拿到隊史第6座冠軍，也將是隊史首次在主場達成二連霸。
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