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看日本短期難脫負利率！專家估日圓恐貶回145以上　換匯這樣操作

▲日圓兌新台幣換匯價回到「0.22字頭」，哈日族擔心沒有便宜日圓可買了？專家表示，日本短期要脫離負利率不易，日圓兌美元可能再貶回145以上，建議換匯這樣操作。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌新台幣換匯價回到「0.22字頭」，哈日族擔心沒有便宜日圓可買了？專家表示，日本短期要脫離負利率不易，日圓兌美元可能再貶回145以上，建議換匯這樣操作。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本央行總裁及副總裁相繼放「鷹」，日圓兌美元歐洲盤一度衝破142兌1美元，成為亞洲最強貨幣，日圓兌新台幣換匯價也重返「0.22字頭」，也讓哈日族擔心沒有便宜日圓了？不過，由於日本第3季經濟大幅萎縮，加上首相民調低政局不穩，日圓衝高後拉回，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日本年底前要結束負利率政策不容易，日圓短期可能回貶至145以上，換匯不用急慢慢等價格，建議可等到日圓兌美元貶回145以上，再分批換匯。

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在日本央行總裁植田和男暗示「負利率」政策可能退場，市場認為最快這個月就可能轉向，日圓衝高，日圓歐洲盤一度升破142兌1美元，但隨後日本公布第3季經濟大幅萎縮，加上美國公布11月非農就業數據及失業率高於市場預期，美元指數回升，日圓也在衝高後一度回貶至145.2，之後在144.93附近震盪。

陳有忠分析，由於日圓11月升幅在亞幣中算是敬陪末座，因此，當日本央行總裁放「鷹」，市場對日本脫離「負利率」就有所期待，也讓日圓出現落後補漲，但後來又拉回，顯示市場過多期待而進行修正。他認為，今年底前要看到日本脫離「負利率」不容易，目前日本央行總裁只是暗示，加上日本首相岸田文雄民調差，最近「安倍派」捲入政治獻金醜聞，日本政府陷入亂局，預料這時日本政府也不敢貿然提出茲事體大的貨幣政策轉向。

也因此，陳有忠預期，短期日圓仍可能回貶到145以上，加上美元易強不弱，日圓看起來沒有進一步大幅走升的空間，對於有換匯需求的人，建議可以等日圓兌美元貶回145以上，再分批換匯，不用急慢慢等價格，畢竟日本要馬上脫離「負利率」，短時間不容易，在日本首相民調低落，在政治因素之下，日本政府很難大刀闊斧改革。

法人報告則指出，預期日本景氣將維持溫和擴張，主要受益於積壓需求釋放，配合寬鬆貨幣政策及財政刺激政策同步實施，加上考量高進口物價的轉嫁效應，預期明年日本通膨（不含新鮮食品）將維持於2%之上，2025年後才會加速回落，核心通膨要在2025年才會接近2%目標，因此，即便日本央行結束負利率政策，並不代表結束寬鬆，政策調整幅度將維持溫和，日圓波動區間140至145。

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