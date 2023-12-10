看日本短期難脫負利率！專家估日圓恐貶回145以上　換匯這樣操作

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陳有忠分析，由於日圓11月升幅在亞幣中算是敬陪末座，因此，當日本央行總裁放「鷹」，市場對日本脫離「負利率」就有所期待，也讓日圓出現落後補漲，但後來又拉回，顯示市場過多期待而進行修正。他認為，今年底前要看到日本脫離「負利率」不容易，目前日本央行總裁只是暗示，加上日本首相岸田文雄民調差，最近「安倍派」捲入政治獻金醜聞，日本政府陷入亂局，預料這時日本政府也不敢貿然提出茲事體大的貨幣政策轉向。
也因此，陳有忠預期，短期日圓仍可能回貶到145以上，加上美元易強不弱，日圓看起來沒有進一步大幅走升的空間，對於有換匯需求的人，建議可以等日圓兌美元貶回145以上，再分批換匯，不用急慢慢等價格，畢竟日本要馬上脫離「負利率」，短時間不容易，在日本首相民調低落，在政治因素之下，日本政府很難大刀闊斧改革。
法人報告則指出，預期日本景氣將維持溫和擴張，主要受益於積壓需求釋放，配合寬鬆貨幣政策及財政刺激政策同步實施，加上考量高進口物價的轉嫁效應，預期明年日本通膨（不含新鮮食品）將維持於2%之上，2025年後才會加速回落，核心通膨要在2025年才會接近2%目標，因此，即便日本央行結束負利率政策，並不代表結束寬鬆，政策調整幅度將維持溫和，日圓波動區間140至145。