亞錦賽棒球／台日冠軍大戰開打！「線上直播、電視轉播」免費看

亞錦賽／中華隊兩度被誤判搞心態　冠軍戰將導入重播輔助判決

▲中華隊與菲律賓的本壘攻防戰出現誤判，讓菲律賓拿下1分。（圖／記者陳明中攝）
▲中華隊與菲律賓的本壘攻防戰出現誤判，讓菲律賓拿下1分。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

亞錦賽中華隊昨在超級循環賽擊敗菲律賓，取得冠軍戰門票，但贏得非常驚險，8局上的本壘攻防戰「誤判」更是讓戰局更緊張，所幸今天不會再出現這樣的狀況，因為決賽將導入「重播輔助判決」，避免誤判爭議出現。

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台菲大戰進入8局上，中華隊張景淯接替投球，先因暴投送跑者上得點圈，接著接著Erwin Bosito擊出安打，Ferdinand Jr衝回本壘得分，雖然轉播畫面顯示宋嘉翔早一步觸殺，但主審卻比出「Safe」手勢，讓菲律賓破蛋。

除此之外，中華隊複賽對戰日本，拿莫伊漾接球後自踩壘包，但一壘審卻判打者安全上壘，讓拿莫伊漾當場傻眼，而且從轉播重播畫面可見，拿莫腳尖很明顯有觸碰壘包，但一壘審可疑因視線死角，導致做出安全上壘判決，全場也爆出噓聲。

今晚中華隊與日本爭冠軍，勢必有更多接近的Play，為避免出現誤判爭爭議，在亞洲棒球總會與中華民國棒球協會討論過後，決定採用重播輔助判決來讓賽事更加完善。

比賽雙方在正規9局將各有一次挑戰機會，挑戰成功繼續保有挑戰權，如果比賽進入延長賽，則會再增加一次挑戰機會。

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