多那之打造友善職場 「阿倫師」助身心障礙員工穩定就業

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事實上，多那之公司不只進用小婷一人，近年來已先後進用5名身心障礙者，阿倫廠長秉持適才適用，發掘他們的潛能，為他們找到合適的位置，也為公司找到好幫手。以另一名患自閉症的阿昌為例，在阿倫廠長調教下，從自閉不理人，到烘焙、物料盤點、清潔模具樣樣行，烘焙廠來了新人，阿昌還能幫忙培訓，阿倫廠長笑說，阿昌是他不可少的王牌大助手。
針對進用身心障礙員工，大家口中的「阿倫師」說，公司有那麼多部門，總能為他們找到合適位置。小婷剛來時完全沒有職場經驗，加上聽力及表達溝通能力受限，儘管做的是最單純的清洗麵包箱工作，初時小婷仍無法適應，在父母寵愛下長大的她，總認為同事應該禮讓她，包容她的任性，為此與同事關係緊張，甚至發生爭執。
輔導小婷的就服員胡家銘表示，有一段期間，他和家長都勸不動小婷，是阿倫廠長出面調解，並給她慢慢學習與調適機會。尤其小婷產假後，為了讓她有時間兼顧工作與小嬰兒，公司特別協調她做半天班，長達一年。小婷感受到公司的善意，加上身為人母，心性成熟，讓她更珍惜這份工作，一待已近7年。
阿倫廠長說，對待身心障礙員工，他抱持一視同仁態度，工作要求與常人一般，不「貼標韱」。只是他們終究有身心障礙限制，學習成效較慢，但只要他們肯學，就給機會，不主動辭退。小婷和阿昌都是通過「阿倫師」調教，終能以工作表現見證他們的成長。
尤其小婷，從最初的動不動喊著要辭職，到如今是洗箱場年資最久的一員。將近7年的隱定就業，小婷磨練得的成熟又有責任感，讓阿倫完全放心她的工作狀態，不再擔心哪天麵包箱沒人清洗，沒箱子裝貨，麵包糕餅出不了貨。所以阿倫師強調，「給他們機會，他們也能成為公司好幫手」，互惠雙贏，值得其他企業仿效跟進。