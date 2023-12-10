扛瓦斯練就好身手　洪碧惠雙手扛起交通重任

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交通局長葉昭甫表示，台中市很多為道路安全投入服務的熱心民眾，像洪碧惠這樣的義交、導護志工等都是這座城市交通順暢的重要功臣，義無反顧將市民安全大事扛在肩上，交通局秉持人本交通的信念，在交通安全的道路上持續精進，希望大家遵守路權，你我都安全，也為保護用路人安全的義交按讚，「感謝有您們真好！」
交通局指出，洪碧惠本來在南區和平國小擔任導護志工，10多年前在友人相揪下加入「義勇交通警察」義交行列，以前在校門口引導小學生到校，現在交通頻繁路口站崗，用路人就像一樣米養百樣人，駕駛與行人都遵守交通號誌行進、停等，但有的搶快增加交通事故風險，義交必須啟動指揮與判斷，在分秒必爭時發揮專業與經驗，維持順暢交通。
洪碧惠說，犧牲與家人團聚時間，下午從4時到8時分兩梯次出勤，背後是一群熱心公益夥伴，準時在路口指揮交通，不只要忍受汽機車排放廢氣，更要在綠燈亮起70秒的通行時間，快速走到路中間指揮人車通行。
家裡開瓦斯行的洪碧惠，多年來扛瓦斯練就好身手，這雙手也「手」護著交通安全。洪碧惠強調，瓦斯行是家裡事業，當義交是人生重要的志業，有責任心才能盡力完成任務，即使在指揮交通時，有行人或汽車駕駛人不悅被阻擋通行，但不會受情緒影響，維護交通至上，寶貴生命不要受威脅，比什麼都重要。
葉昭甫指出，義交機動性高，是交通局好幫手，除了固定執勤時間，有時交通號誌故障通報，義交即刻出動在最快速時間到場指揮，直到故障狀解除，有時間就全力支援不計較，夜色低垂時，民眾急著趕回溫暖的家，他們專業從容指揮忙亂的車陣，成為馬路的守護神。
洪碧惠分享執勤時的溫馨互動說，平常開車出去送瓦斯，雖然已當阿嬤的年紀，活力十足奉獻社會，也要傳承新進義交，站路口指揮要面向通行的車子，不能後方對著來車，否則一旦車子忽然開過來，無法及時注意。
洪碧惠也說，多年來的義交生涯，對她來說也是修練心性的場所，有時交通號誌綠燈剩3秒時間，車子或行人還想衝過馬路，會先奉勸再等下一個綠燈亮起才通行，不要急著過馬路，公車司機行經時打招呼，比出「讚」的手勢，行人經過身旁說一句「辛苦了！」、「感謝您！」心頭會湧起一股暖流，還有路旁店家，看義交夏日頂著30多度高溫指揮交通，默默拿飲料請辛苦義交解渴，大熱天喝一口透心涼，她說，「感動的一刻，付出的辛勞都值得了！」