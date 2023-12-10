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大S黑肉底舊照出土！演藝圈姊妹顏值PK　小S被讚小時候更美

▲大S（左）、小S是圈內的知名姊妹花，都擁有亮麗的外貌。（圖／翻攝自小S臉書）
▲大S（左）、小S是圈內的知名姊妹花，都擁有亮麗的外貌。（圖／翻攝自小S臉書）

記者江芷稜／綜合報導

演藝圈不少知名姊妹花，就以綜藝圈的大小S最具知名度，兩人從高中時期以團體「ASOS」出道，大S被公認是美容大王，對美貌相當有自信，小S則是幽默風趣類型，甩掉牙套後越發亮麗，不過，網友發現姊妹倆小時候的照片，大S皮膚顏色較黝黑，驚訝表示「原來一開始小S比較美」，也稱讚徐媽「真的很會生！」

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▲在大S陷入被前夫攻擊的風波時，小S也多次公開力挺姊姊。（圖／翻攝小S IG）
▲大S陷入被前夫攻擊的風波時，小S也多次公開力挺姊姊，感情非常要好。（圖／翻攝小S IG）
▲雖然姊妹倆各自結婚婚後比較少公開合體，但小S時不時偷偷分享大S私下生活，感情相當要好。（圖／翻攝大S徐熙媛FB）
▲姊妹倆婚後比較少公開合體，但小S不時偷偷分享大S私下生活。（圖／翻攝大S徐熙媛FB）
大S在2017年曬出3張姊妹倆合影，表示「遇到了一位超級粉絲，收集了好多回憶！」包括剛出道時她們清純少女時期的宣傳照，都留著一頭長髮、漾著燦爛笑容，第二張則是錄影《娛樂百分百》的濃妝工作照，散發成熟韻味，最後一張則是國小時期，姊妹倆穿著校園運動服的照片，雙腿筆直修長，模樣非常可愛。

▲小S（右）和大S的國小照片曝光，大S被認為是黑肉底，反倒是小S比較漂亮。（圖／大S微博）
▲小S（右）和大S的國小照片曝光，大S被認為是黑肉底，反倒是小S比較漂亮。（圖／大S微博）
▲大S（右）出道後變白變美，是公認的美容大王。（圖／大S微博）
▲大S（右）出道後變白變美，是公認的美容大王。（圖／大S微博）
▲大小S主持《娛樂百分百》時，可以青春也可以成熟，風貌相當多變。（圖／大S微博）
▲大小S主持《娛樂百分百》時，可以青春也可以成熟，風貌相當多變。（圖／大S微博）
不過，網友仔細一看，當時大S皮膚黝黑，眼睛也較小，相較之下，小S皮膚較白，讓不少人驚訝留言「原來大S是黑肉底」、「最後一張好像妹妹比較美」、「知道為何妳拚命美容了」。不過，大S出道後變白、變瘦，更有自信，她們去《龍兄虎弟》追星郭富城，姊妹搶著說「他一直在看我」，大S果斷吐槽小S：「拜託！我比妳漂亮那麼多！他看妳幹嘛？」

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