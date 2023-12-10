強化夥伴關係 外交部：台美第四屆經濟繁榮夥伴對話「成果豐碩」
外交部表示，第四屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）於年12月8日以實體及視訊混合方式在台北及華府同時舉行，台美雙方分別由經濟部長王美花及國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）在線上主談；經濟部政務次長陳正祺並率團赴美實體與會，外交部政務次長李淳及經濟部、財政部代表也線上出席。
記者邱新博／台北報導
外交部說，台美雙方在會中就經濟脅迫、供應鏈與投資及能源轉型、永續及安全等共同關切議題進行深度討論，並就未來合作及加強資訊共享等面向廣泛交換意見。
外交部指出，雙方將透過合作，強化關鍵礦物等供應鏈安全與韌性外，並將合作擴大培訓半導體產業人才，以滿足未來AI及產業智動化發展的需求。
另外，為加速達成淨零碳排目標，雙方同意繼續就能源轉型相關議題進行技術專家交流，並同意具體規劃未來2年工作重點。雙方也對租稅協定推案進展表示肯定，並將合力促成該協定早日簽署。
外交部表示，台美自2020年11月20日召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」。雙方均認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化經濟合作，強化台美經濟夥伴關係。
AIT也發布新聞稿表示，「經濟繁榮夥伴對話」提供了兩經濟體深化經濟合作並強化強健的經濟夥伴關係的機會，雙方在本次對話的交流重點包括：如何應對經濟脅迫、供應鏈韌性與投資、致力解決與稅務相關的壁壘問題以增進美國與台灣之間的投資，以及確保安全的能源轉型以達成台灣2050淨零排放的目標。對話討論著重在過去一年所達成的進展，也找出可合作、分享資訊以及互相了解的新領域。