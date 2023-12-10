不認支持度下滑　柯文哲：台灣選舉流動性太大、還沒到九局下半

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媒體問及日前發生縣議員陳重嘉、陳銌銌退黨事件，是否對選情造成衝擊？此行係為補強支持度？柯文哲否認，並表示選舉就是全台灣各地去走，且總統大選是整體趨勢，少數變化在統計上會被平均掉，影響不大。
柯文哲曾說民眾黨不分區立委若沒拿下8席就算輸，媒體報導傳出內部已下修6席。他否認有下修情事，表示對不分區有一個期望基準線，要從基準線往上努力。至於是否設定由黃國昌搭配國民黨韓國瑜，競選正副院長？他回答「等選後再處理，不知道選舉結果就在分官很好笑」。
媒體再追問，日前趙少康說國民黨的民調支持度高於民眾黨、民眾黨的內參民調則是超藍趕綠。柯文哲說，每個人講話聽聽就好，如果趙少康說國民黨的民調低「不是很奇怪嗎？」他認為台灣的選舉流動性太大，且網路世界興起後，很多事影響民調變化，民眾黨要繼續努力，「要有打棒球的精神，沒到九局下半、裁判沒有宣佈前都要拚戰到底」。
日前柯文哲說「侯康配是紅的」、侯友宜自比「正港土雞」不會賣台；趙少康昨晚則提出大量製造飛彈保台說。柯文哲挖苦「國民黨先把總統、副總統的政見整合再講吧！」他指光是役期要不要改為4個月，就解釋老半天，且台灣的國防很專業、要有整體規劃，「光是網軍、空軍、海軍、陸軍就要有順序」，且飛彈分長短程、防守與攻擊，無法用一句「大量製造」就可以做評估。
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