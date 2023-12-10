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不認支持度下滑　柯文哲：台灣選舉流動性太大、還沒到九局下半

▲柯文哲今整天彰化跑透透，一早先到永靖湳港甘澍宮參拜。（圖／台灣民眾黨提供，2023.12.10）
▲柯文哲今整天彰化跑透透，一早先到永靖湳港甘澍宮參拜。（圖／台灣民眾黨提供，2023.12.10）

記者顏幸如／彰化報導

兩位彰化縣議員日前退黨後，民眾黨總統候選人柯文哲今整天在彰化走透透，他表示此事對大選影響不大，也否認黨內下修不分區立委當選席次。對於趙少康說民調藍高於白，他笑說「聽聽就好」，並指台灣選舉的流動性太大，「現在還沒到九局下半」。

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柯文哲今（10）日一整天在彰化，上午公開行程包括參拜永靖湳港甘澍宮、鹿港玻璃媽祖廟暨產業座談；下午參訪田尾好田森林、員農黃昏市場掃街；晚間則在員林興賢書院廟口開講。

媒體問及日前發生縣議員陳重嘉、陳銌銌退黨事件，是否對選情造成衝擊？此行係為補強支持度？柯文哲否認，並表示選舉就是全台灣各地去走，且總統大選是整體趨勢，少數變化在統計上會被平均掉，影響不大。

柯文哲曾說民眾黨不分區立委若沒拿下8席就算輸，媒體報導傳出內部已下修6席。他否認有下修情事，表示對不分區有一個期望基準線，要從基準線往上努力。至於是否設定由黃國昌搭配國民黨韓國瑜，競選正副院長？他回答「等選後再處理，不知道選舉結果就在分官很好笑」。

媒體再追問，日前趙少康說國民黨的民調支持度高於民眾黨、民眾黨的內參民調則是超藍趕綠。柯文哲說，每個人講話聽聽就好，如果趙少康說國民黨的民調低「不是很奇怪嗎？」他認為台灣的選舉流動性太大，且網路世界興起後，很多事影響民調變化，民眾黨要繼續努力，「要有打棒球的精神，沒到九局下半、裁判沒有宣佈前都要拚戰到底」。

日前柯文哲說「侯康配是紅的」、侯友宜自比「正港土雞」不會賣台；趙少康昨晚則提出大量製造飛彈保台說。柯文哲挖苦「國民黨先把總統、副總統的政見整合再講吧！」他指光是役期要不要改為4個月，就解釋老半天，且台灣的國防很專業、要有整體規劃，「光是網軍、空軍、海軍、陸軍就要有順序」，且飛彈分長短程、防守與攻擊，無法用一句「大量製造」就可以做評估。

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