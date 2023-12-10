NBA／湖人奪首屆季中錦標賽冠軍！123:109打爆溜馬　AD砍41分20板

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今天湖人隊勢在必得，今天賽前Autin Reaves身體不適，但他仍決定抱病出戰。上半場湖人出色地執行比賽計畫，猛攻溜馬籃下，以及壓迫溜馬主控T. Haliburton，讓後者發生3次失誤，半場內線得分湖人以52:22領先，分數上也以65:60超前。
易籃再戰後，雙方仍在有限的分數內拉鋸，但不同於上半場，防守強度提升不少，湖人第三節進一步將分差拉開8分。末節溜馬反擊打出7:2攻勢，追到只差3分。
不過末節Anthony Davis挺身而出，利用自己的封蓋能力封鎖禁區，在溜馬一個快攻回合中，他快速移動到另一個半場完成阻攻，幫助團隊完成反快攻，讓氣勢導向了湖人這邊。
溜馬第四節進攻端只剩下零星外線攻勢，禁區又完全擋不住Davis的強攻，Myles Turner犯滿畢業之後，前者更是如入無人之境，比賽在進入最後3分鐘時，湖人取得16分領先，勝負也大致底定。
Davis今晚24投16中，效率驚人，繳出41分20籃板的「40、20」數據，還有4次阻攻和5次助攻；James則有24分11籃板4助攻，Austin Reaves替補出戰攻下28分。
Haliburton今晚遭到湖人封鎖，雖然14投8中、攻下20分11助攻的數據仍有一定水準，但比賽影響力不如前幾場。溜馬團隊三分球41投僅10中，成為落敗主因。