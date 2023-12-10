薪資成主要誘因！數千名哈薩克移工赴韓國　非法移工：待遇較好

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《自由歐洲電台 (Radio Free Europe/Radio Liberty）》報導，有數千名年輕人從哈薩克到韓國工作，只因薪資待遇都比國內好。甚至有哈薩克南部城市塔拉茲（Taraz）的大學教授前往韓國當移工，因為她覺得雖然原本的工作有社會地位和聲望，但薪水只能跟生活成本「免強維持收支平衡」。這名52歲的前大學教授庫爾巴納利奇茲 （Qurbanaliqyzy）在三年前來到韓國，目前在韓國當建築工人。
一名35歲的青年巴克特拜·科扎赫梅托夫（Baqtybai Qozhakhmetov）說，他每個月可以寄回家2570美元（約等同於新台幣8萬元），遠高於哈薩克平均月薪720美元（約等同於新台幣2萬2千元），在韓國找工作相對容易，然而巴克特拜也坦言他做得都是需要體力的辛苦工作。
「我一開始當過營造業的建築工，也當過溫室運輸西瓜的工人。我最近的工作是搬運水泥袋到山頂，三個小時可以收到150美元（約等同於新台幣4713元）。」巴克特拜說，他指出移工在韓國每天大約可以賺100美元至320美元。
韓國是最受哈薩克移民工人歡迎的目的地之一，儘管哈薩克的石油資源豐富，但貧窮現象仍然普遍存在。韓國首都首爾政府估計，至少有9,000名哈薩克公民在韓國非法工作，其他民間團體則估計非法移工數約為2萬人。
2014年哈薩克和韓國簽訂協議，哈薩克公民可以免簽證去韓國，並以遊客身份在該國停留最多30天。許多人逾期居留並非法從事建築、農業或服務業等行業的工作。許多非法移工表示，對於韓國的薪資感到相當滿意，但他們承認，非法移民沒有任何權利或法律保護，而且常常成為剝削的受害者。
疫情前的韓國在2021年擁有24.8萬移工，她們多來自泰國、柬埔寨、越南、印尼和尼泊爾等東南亞國家，在韓國的製造業工廠、農業和營造業等地工作；然而韓國卻也有估計高達39.8萬名非法移工在黑市工作，他們要忍受比合法移工更糟糕、更剝削的工作環境，且無法獲取醫療資源。
韓國政府雖然知道大量的非法移工存在，不過由於當地缺工嚴重，且移工對經濟貢獻非常大，往往不會嚴格取締。韓國勞力市場長年存在缺工問題，由於韓國往高齡化社會發展、勞動人口逐年遞減、再加上新一代年輕人教育背景變高、人人都只想擠進大企業工作，讓許多農漁業、製造業、營造業之中小企業長年缺工，也讓韓國政府決定在今年大舉引入合法移工。