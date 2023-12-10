Apple婚後「老公和妹妹鬧僵」！瑤瑤走心曝導火線 氣氛超尷尬
Apple（黃暐婷）7日發文宣布和牙醫男友趙國翔結婚1年，目前懷有5個月身孕，妹妹瑤瑤（黃喬歆）也發文透露終於可以從周遭的人「問問地獄」解脫。日前，姊妹倆上節目聊到老公曾和瑤瑤鬧不愉快，瑤瑤當場走心，現場氣氛超尷尬。
記者薛羽彤／綜合報導
Apple和瑤瑤日前一起上節目《11點熱吵店》分享走心事件，Apple提到「我男友不載她回家」讓瑤瑤走心，9月Apple帶著老公跟瑤瑤一起參加徐乃麟兒子的婚禮，結束時已晚上10點，由於夫妻倆等下還有行程，和瑤瑤住處相距甚遠，即便Apple已經向老公開口，趙國翔覺得路線不順，不願載瑤瑤回家。
瑤瑤聽到後表示自己可以騎共享機車，身為姊姊的Apple擔心妹妹深夜騎車有危險，再度拜託老公，老公不解反問：「她都幾歲的人了，她可以坐計程車啊，她賺那麼多錢，為什麼非得要騎共享機車讓家人擔心？她如果那麼省，那我給她計程車錢啊！」Apple強調自己就是不想要她騎車回家，所以才一直想說服老公。
瑤瑤在一旁聽到，3人陷入尷尬氣氛，瑤瑤走心表示「女朋友都講了，我姊都講了，他還是這樣（不載）！」她解釋當初和韓籍男友交往時，聽到Apple和前任要來玩，瑤瑤拜託男友特地開車到機場接送，繞路也不嫌麻煩，所以令她不解趙國翔的舉動。
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