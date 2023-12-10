就在今天！「橘色惡魔」高雄首演　轉播直播、交通資訊一次看

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時代大道全線已自12月5日下午2時起啟動交通管制，將持續至12月11日凌晨12時止。建議民眾可選擇捷運及輕軌等大眾運輸前往，選擇捷運者，可搭乘紅線至R6凱旋站，捷運將加密班距以減少候車時間；選擇搭乘輕軌者，輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站可提供載客服務，不過，人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施；另外，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內四處Youbike2.0配合管制暫停營運。
無法赴現場看表演的民眾，可透過高雄市政府、中華文化總會的臉書粉絲專頁等多個網路平台多元視角觀賞直播，零時差感受「橘色惡魔」的熱血魅力。
去年橘高校在台灣首演大獲好評，此次來台首站表演在高雄，市府特別設計「橘色惡魔」主視覺應援手幅，民眾可自行至7-11或全家機台，輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」、或者掃描QRcode進行列印，並將應援手幅帶至現場，替「橘色惡魔」加油打氣！
「橘色惡魔」將於高雄進行2場免費表演，除了今日下午高雄時代大道展開的返台首站演出外，另外也將於12月11日上午9時，在承億飯店快閃演出；接著將前進台北、新北帶來3場免費演出，分別將於12月12日上午8時45分，於汐止富士大飯店快閃15分鐘；11時前往參與北一女校慶，與北一女樂儀旗隊同台，進行20分鐘共演；傍晚6時30分，將至台北西門町展開壓軸快閃，帶來精彩的遊行表演。
此外，「橘色惡魔」也將於12月14日晚上7時30分，在台北國家音樂廳帶來台灣首場售票演唱會，演出時間長達2小時，目前音樂會門票皆全數皆已完售，「橘色惡魔」的魅力勢不可擋！