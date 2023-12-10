獨／橘色惡魔期末考畢直奔台灣！來台首餐看到鹽酥雞　開心到尖叫

就在今天！「橘色惡魔」高雄首演　轉播直播、交通資訊一次看

▲「橘色惡魔」於昨（9）日再度訪台，預計停留一週，今（10）日下午將於高雄時代大道展開返台首站演出。（圖／總統府提供）
▲「橘色惡魔」於昨（9）日再度訪台，預計停留一週，今（10）日下午將於高雄時代大道展開返台首站演出。（圖／總統府提供）

記者鄭妤安／台北報導

去年台灣國慶邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部來台演出，吹起「橘色旋風」，當時搭上北一女的樂儀旗隊，造成話題。「橘色惡魔」於昨（9）日再度訪台，預計停留一週，今（10）日下午將於高雄時代大道展開返台首站演出，陣仗將比去年更盛大，從88人增加至98人編制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「橘色惡魔」席捲高雄，民眾熱烈迴響，高雄市政府建議民眾可搭乘捷運，或步行前往現場觀看，為因應大量人潮，高雄市政府也將在時代大道靠成功路側大片草地上，架設500吋大型螢幕，即時轉播演出；在時代大道接近中華路以及成功路側，也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀賞。

▲「橘色惡魔襲捲高雄」12月10日將在高雄演出，為了因應大量觀賞人潮，高市府也架設數面大型螢幕供民眾觀看。（圖／高雄市政府提供）
▲為因應大量觀賞人潮，高市府也架設數面大型螢幕供民眾觀看。（圖／高雄市政府提供）
時代大道全線已自12月5日下午2時起啟動交通管制，將持續至12月11日凌晨12時止。建議民眾可選擇捷運及輕軌等大眾運輸前往，選擇捷運者，可搭乘紅線至R6凱旋站，捷運將加密班距以減少候車時間；選擇搭乘輕軌者，輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站可提供載客服務，不過，人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施；另外，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內四處Youbike2.0配合管制暫停營運。

▲「橘色惡魔」本週日（10）日在高雄演出，時代大道周邊交管圖。（高市府提供）
▲時代大道周邊交管圖。（高市府提供）
無法赴現場看表演的民眾，可透過高雄市政府、中華文化總會的臉書粉絲專頁等多個網路平台多元視角觀賞直播，零時差感受「橘色惡魔」的熱血魅力。

去年橘高校在台灣首演大獲好評，此次來台首站表演在高雄，市府特別設計「橘色惡魔」主視覺應援手幅，民眾可自行至7-11或全家機台，輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」、或者掃描QRcode進行列印，並將應援手幅帶至現場，替「橘色惡魔」加油打氣！

▲高市府特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」的主視覺應援手幅，民眾可以自行至7-11或全家輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」進行列印，或者掃描QRcode自行列印，替首度到高雄演出的「橘色惡魔」加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」的主視覺應援手幅，民眾可以自行至7-11或全家進行列印，替「橘色惡魔」加油打氣。（圖／高雄市政府提供）
「橘色惡魔」將於高雄進行2場免費表演，除了今日下午高雄時代大道展開的返台首站演出外，另外也將於12月11日上午9時，在承億飯店快閃演出；接著將前進台北、新北帶來3場免費演出，分別將於12月12日上午8時45分，於汐止富士大飯店快閃15分鐘；11時前往參與北一女校慶，與北一女樂儀旗隊同台，進行20分鐘共演；傍晚6時30分，將至台北西門町展開壓軸快閃，帶來精彩的遊行表演。

此外，「橘色惡魔」也將於12月14日晚上7時30分，在台北國家音樂廳帶來台灣首場售票演唱會，演出時間長達2小時，目前音樂會門票皆全數皆已完售，「橘色惡魔」的魅力勢不可擋！

▲（圖／文總提供）
▲「橘色惡魔」來台展開一系列免費及售票演出。（圖／文總提供）

獨／橘色惡魔期末考畢直奔台灣！來台首餐看到鹽酥雞　開心到尖叫

獨／文總客製「橘高校」平安符　擄獲橘色惡魔直呼「卡哇依！」

橘色惡魔與小綠綠再合體！北一女樂儀旗隊接機　學生相見好感動

橘色惡魔真的來了！手比「臉頰愛心」萌喊：我愛台灣　明高雄演出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞