本土劇女神韓瑜慶生44歲！收蛋糕燦笑　突感性告白：不能沒有她

林憶蓮神隱3年回來了！突然開通IG帳號　57歲狀態美的令人震懾

▲林憶蓮神隱3年成立IG帳號，57歲狀態令人咋舌。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）
▲林憶蓮神隱3年成立IG帳號，57歲狀態令人咋舌。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

樂壇天后林憶蓮（Sandy）2018年推出專輯《0》後即消失大眾視線，連隔年獲得金曲歌后也沒有親自領獎，最後一次公開露面是2020年出席大陸某直播活動，銷聲匿跡3年多，她8日突然宣布創立官方IG帳號，並放上全新個人照，57歲狀態令人驚豔，林憶蓮向歌迷喊話：「我回來了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林憶蓮8日深夜開通IG帳號，分享9宮格拼成的棚拍美照，可見她留著一頭凌亂有型的棕色中長髮，穿中性正裝，露出燦爛笑靨，招牌鳳眼勾魂，酷帥又甜美，林憶蓮寫下：「好久不見，time flies It's me remember?#回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」疑似即將重返音樂圈。

▲林憶蓮開設官方IG。（圖／翻攝自林憶蓮IG）
▲林憶蓮開設官方IG。（圖／翻攝自林憶蓮IG）
原來先前有網友舉辦「你們相信我是秦始皇？還是相信林憶蓮會復出？」投票活動，97%的網友選擇秦始皇，不相信林憶蓮會復出，女神才會以此當哏，林憶蓮同時更新官方臉書，宣告：「I'm back on IG with a brand new account...」附上眨眼的符號。

▲林憶蓮更新臉書大頭照。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）
▲林憶蓮更新臉書大頭照，半百狀態維持得宜。（圖／翻攝自林憶蓮臉書）
至截稿前，林憶蓮IG追蹤人數已經突破8000人，大批網友驚喜萬分：「趙姬（始皇之母）您好」、「久等了」、「快回來！超級想妳的」、「好棒的笑容，Sandy歡迎妳回來，等妳好久了」、「我爆哭」、「幾時有新歌」、「給我等最久的人」、「期待復出」！

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

梁洛施生3子無緣豪門媳婦　35歲近照美的驚人「狀態無懈可擊」

鄧紫棋演唱會踩到裙子「從升降台跌下去」！3萬人嚇壞　畫面曝光

吳慷仁和「女大生」交往　邵雨薇近照超幼齒：還沒想這麼快滿35歲

王祖賢息影19年說話了！輕柔聲線經典重現　夢回「永遠的聶小倩」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞