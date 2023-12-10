林憶蓮神隱3年回來了！突然開通IG帳號 57歲狀態美的令人震懾
樂壇天后林憶蓮（Sandy）2018年推出專輯《0》後即消失大眾視線，連隔年獲得金曲歌后也沒有親自領獎，最後一次公開露面是2020年出席大陸某直播活動，銷聲匿跡3年多，她8日突然宣布創立官方IG帳號，並放上全新個人照，57歲狀態令人驚豔，林憶蓮向歌迷喊話：「我回來了！」
記者楊穎軒／綜合報導
林憶蓮8日深夜開通IG帳號，分享9宮格拼成的棚拍美照，可見她留著一頭凌亂有型的棕色中長髮，穿中性正裝，露出燦爛笑靨，招牌鳳眼勾魂，酷帥又甜美，林憶蓮寫下：「好久不見，time flies It's me remember?#回憶總是溫柔的#我是林憶蓮不是始皇帝！」疑似即將重返音樂圈。
原來先前有網友舉辦「你們相信我是秦始皇？還是相信林憶蓮會復出？」投票活動，97%的網友選擇秦始皇，不相信林憶蓮會復出，女神才會以此當哏，林憶蓮同時更新官方臉書，宣告：「I'm back on IG with a brand new account...」附上眨眼的符號。
至截稿前，林憶蓮IG追蹤人數已經突破8000人，大批網友驚喜萬分：「趙姬（始皇之母）您好」、「久等了」、「快回來！超級想妳的」、「好棒的笑容，Sandy歡迎妳回來，等妳好久了」、「我爆哭」、「幾時有新歌」、「給我等最久的人」、「期待復出」！
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