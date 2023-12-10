大啖超人氣猜心泡芙、橘色特調氣泡水 「橘色惡魔」抵達高雄
日本京都橘高校吹奏樂部昨（9）日抵台，今日就趕抵高雄！為了歡迎「橘色惡魔」逾百名師生的到訪，高雄市政府特別送上高雄在地超人氣排隊甜點「猜心泡芙」的甜筒小泡芙派對禮盒，以及高雄氣泡飲業者為橘色惡魔準備的「橘色特調」氣泡水，讓學生們在高鐵上盡情享用，讓他們在抵達高雄之前就感受到高雄的滿滿熱情與招待心意。
記者鄭婷襄／高雄報導
高市府直送高鐵的「猜心泡芙」，是高雄在地超人氣排隊甜點，「甜筒小泡芙派對禮盒」的可愛包裝讓學生爭相拍照留念，如同花束般的甜筒小泡芙上，也都綁著特別設計的高雄迎賓小卡，上頭以日文寫著「歡迎來高雄，由衷的歡迎你們！」讓橘高校學生大感驚喜，直呼真是太貼心了！甜筒小泡芙的酥脆外皮以及帶點糖顆粒的甜甜口感，讓不少學生一下子就迅速完食。
和泡芙一樣受到學生喜愛的「橘色特調」氣泡水，同樣是高雄在地氣泡飲業者特別為了迎接橘色惡魔的客製口味，學生「手機先食」拍照拍不停，不少人拍完照還捨不得喝！
「橘色惡魔」抵台後立即南下高雄，將於今日下午3時在高雄時代大道上展現橘色魅力。市府也呼籲市民朋友，多利用大眾運輸前往活動現場，演出將同步在網路直播，相關資訊請鎖定高雄市政府官方網站。